EXPERTO EN DERECHO INTERNACIONAL DENUNCIA UNA CONSPIRACIÓN DE SILENCIO DE LA UE Y LA ONU CONTRA CATALUÑA

El relator independiente de la ONU Alfred de Zayas y experto en derecho internacional en ejercicio en Suiza, Alfred de Zayas, denuncia que “hay una conspiración de silencio contra Catalunya por parte de la UE y la ONU”.

De Zayas (La Habana, 1947), cree que con el caso catalán ha quedado patente “que los estados aplican el derecho internacional de manera selectiva, a la carta”. Así, considera una “incoherencia espectacular” que la UE pida a España que reconozca la independencia de Kosovo mientras “niega” que los catalanes puedan aspirar a su soberanía.

El experto en derecho internacional, considera “aberrante” que a los catalanes “se les haya negado la solidaridad internacional” al declarar la independencia el 27 de octubre de 2017.

Sobre la existencia de presos políticos en España, de Zayas afirma que:

“Es evidente que estas cuatro personas están encarceladas por supuestos delitos que son esencialmente políticos, porque no hay nada más político que defender pacíficamente la cultura y la identidad propias y ejercer el derecho a la libre determinación. El artículo primero del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos ratificados por España, contemplan el derecho de autodeterminación como un derecho que no se puede derogar en ningún caso y, esto es muy relevante, es un derecho que prima sobre otros derechos. Me remito al artículo 96 de la Constitución española, que da prioridad al derecho internacional por encima del derecho nacional. Como es bien sabido por Madrid, las leyes y la Constitución deben ser interpretadas a la luz del derecho internacional”.

“Desgraciadamente, España tiene presos políticos y la UE y la ONU callan. Son presos políticos porque se les acusa de defender un derecho político sin haber cometido ninguna acción violenta ni haber saboteado nada. Comparemos el caso de España y Cataluña con otros países donde hay manifestaciones, que son violentísimas, en que se utilizan todo tipo de armas de fuego. Pues bien, el Estado español, que como miembro de la UE es un estado democrático, pretende equiparar las manifestaciones pacíficas de los catalanes con situaciones de violencia extrema, y eso es muy grave. Precisamente, lo que hemos visto en Cataluña es una gran disciplina pacífica en el campo independentista, que insiste en dialogar con el gobierno central. No hay nada más legítimo que exigir este diálogo”.

“Es obligación de la ONU y de la UE condenar una situación en la que personas son detenidas y encarceladas por acciones de naturaleza estrictamente política”.

“Recomiendo que los presos políticos se dirijan por escrito al grupo de trabajo de la detención arbitraria de la ONU, con envío de toda la documentación necesaria. Y a la vez, recomiendo que se hagan llegar estos casos el comité de derechos humanos de la ONU”.

“Es una situación absolutamente aberrante, pero la impunidad en las relaciones internacionales y el derecho es muy habitual y conocida. Si la UE, por intereses geopolíticos y no por intereses de derechos humanos, se niega a actuar ante esta aberración cometida por el gobierno de España, pierde su credibilidad y el proyecto europeo queda tocado. Y lo mismo ocurre con la ONU. Yo, en mi función limitada de mandatario de la ONU sobre el orden internacional democrático y equitativo, he dejado muy claro que Cataluña tiene derecho a su libre determinación y que España tiene la obligación de respetar este derecho. Es un derecho que pertenece a los pueblos y que no tiene limitación. Y es falso que esté limitado a pueblos que han sido antiguas colonias”.

“Es evidente que hay una conspiración de silencio contra Cataluña por parte de Bruselas y de la ONU, el silencio de los cuales es ensordecedor. Y también ha quedado patente que los estados aplican el derecho internacional de manera selectiva, a la carta.

“¿Cómo puede Europa pedirle a España que reconozca la independencia de Kosovo, y al mismo tiempo, negar que los catalanes puedan aspirar a la independencia? Es una incoherencia espectacular que pone en cuestión la solvencia democrática de la UE. Si se aplica este principio en Kosovo, o también en Eslovenia o Croacia, en el que los estados de Europa reconocieron inmediatamente la declaración unilateral de independencia de estos pueblos, ¿por qué no quieren reconocer la DUE de Cataluña? Yo no entro a decir si quiero o no que Cataluña sea independiente, pero sí quiero que los catalanes puedan decidir. Siempre pacíficamente, como han hecho los catalanes, que no quieren la violencia sino el diálogo”.

“Insisto, lo más importante para Cataluña es perseverar en la vía pacífica, el diálogo y la legalidad internacional”.

Como no nos cansamos de repetir desde hace meses, lo que provoca el rechazo de organismos altamente corruptos como la ONU (que colabora con su silencio cómplice en todo tipo de atropellos y crímenes contra la humanidad por todo el mundo), o una de las instituciones más corrompidas del planeta, la Unión Europea (al servicio directo de los poderes financieros internacionales), no es que Cataluña pueda ser un nuevo estado.

Esto no va ni de banderas, ni de fronteras.

Lo que preocupa a las élites político-financieras mundiales, es el precedente de rebelión popular dirigida por las personas, desde abajo y contra el poder. Lo que sucede en Cataluña, pone en jaque los planes largamente establecidos por las élites para instaurar un nuevo orden internacional de control absoluto sobre las poblaciones.

A estas élites les interesa que la relación entre los gobiernos y sus poblaciones, sea como la que se ve en España: con un gobierno que obedece servilmente los dictados de los poderes financieros internacionales (en este caso, de la UE), viola los derechos y libertades ciudadanas a conveniencia y dispone de una población tan largamente adoctrinada en la pasividad y la obediencia al amo y señor, que no solo no lucha contra los abusos recibidos y contra la mafia corrupta que ha secuestrado su país, sino que es capaz de mobilizarse para defender a sus opresores.

Como no nos cansaremos de repetir, España y su sociedad servil e indigna por tanto años de educación en la obediencia ciega, son el sueño húmedo de las élites financieras internacionales, aquello que querrían implantar en todos los países del mundo para dominarlos a su antojo sin ninguna oposición.

Y la rebelión popular catalana, aún con todas sus imperfecciones, contradicciones y errores, es exactamente lo que más temen estas élites: una organización popular, horizontal, capaz de saltar las barreras ideológicas y políticas para alcanzar objetivos comunes.

Esa forma de ser, arraigada en la sociedad catalana, es lo que más pone en peligro sus intereses.

Por ello, volvemos a llamar a la gente que realmente quiere luchar en España contra el abuso de las multinacionales y esos poderes financieros oscuros: dejen la bandera a un lado y den apoyo a la rebelión popular catalana, como indicamos en el artículo: POR QUÉ TODOS LOS ESPAÑOLES DEBERÍAN APOYAR LA REVOLUCIÓN CATALANA

Aunque muchos no lo quieran creer, lo que sucede en Cataluña, es la última esperanza que le queda a esta España convertida en un régimen fascista y corrupto, donde se detiene a políticos por cumplir promesas electorales, se persigue a manfiestantes pacíficos y se encierra en la cárcel a cantantes, twitteros y activistas por criticar el poder.

Fuentes:

http://elmon.cat/politica/zayas-hi-ha-conspiracio-silenci-contra-catalunya-part-brusselles-lonu

https://www.elnacional.cat/es/politica/de-zayas-catalunya-onu_229254_102.html

https://mundo.sputniknews.com/politica/201801151075428553-politica-onu-espana-barcelona/