EXEMBAJADOR BRITÁNICO REVELA QUE CIUDADANOS FUE CREADO POR LOS SERVICIOS SECRETOS ALEMANES

A continuación reproducimos parcialmente un artículo del historiador y exdiplomático británico Craig Murray, que sigue en la línea de lo que denunciaba Matthew Parish recientemente sobre la financiación irregular de Ciudadanos por parte de los círculos más corruptos de la UE.

ESCÁNDALO MAYÚSCULO: LA RELACIÓN ENTRE JUNCKER, LA FINANCIACIÓN DE "CIUDADANOS", EL FASCISMO EN ESPAÑA Y LA CRISIS CATALANA

Pues bien, el ex-diplomático Craig Murray, también tenía cosas que decir al respecto…

Madrid prefiere sus elecciones amañadas.

Albert Rivera, líder de los socios de la coalición de Rajoy Ciudadanos, lo admitió explícitamente, afirmando que las elecciones en Cataluña sólo deben celebrarse cuando el gobierno pueda garantizar el resultado.

No es ninguna sorpresa, ya que Ciudadanos y el Sr. Rivera sólo tienen un vínculo tenue con la democracia.

Es bien conocido por todos en los círculos diplomáticos y de inteligencia de las principales potencias occidentales, que Ciudadanos se originó como una operación astroturf de gran éxito, financiada y organizada por el servicio de seguridad alemán en el extranjero, el BND.

El auge de Podemos amenazó el colapso del proyecto Euro, y Alemania se dio cuenta de que la pérdida de credibilidad de los partidos políticos españoles mayoritarios no les permitiría contrarrestar Podemos. Por lo tanto, se decidió crear un movimiento “antiestablishment de base”, que de hecho ayudaría a imponer la dura austeridad económica a España que exigía el interés alemán por el euro.

Cuando me desempeñé como embajador en Uzbekistán, Alemania estaba experimentando profundos cambios en su política exterior que finalmente dejaron de lado la postura extremadamente pasiva que había adoptado tras la Segunda Guerra Mundial. Este fue un proceso absolutamente consciente por parte del Gobierno alemán. La base aérea que abrieron en Termez, en Uzbekistán, para operar en Afganistán, fue la primera base militar en el extranjero que Alemania había abierto en cualquier lugar desde 1945, cosa que me recordaron constantemente.

El BND, adoptó un enfoque mucho más agresivo. En la base aérea de Termez, el BND creó la “Unión de la Yihad Islámica” como su primera operación de falsa bandera después de la Segunda Guerra Mundial, para cubrir políticamente su alianza con la dictadura uzbeka. Ese precedente, que restableció el papel del BND en las operaciones activas en el extranjero, fue seguido por la creación de Ciudadanos, que podría decirse que es una de las operaciones de inteligencia más exitosas de todos los tiempos. Así que cuando vemos a Rivera pidiendo que el resultado de las elecciones en Cataluña sea “garantizado”, a la que vemos hablando es a Angela Merkel.

Franco murió pacíficamente, todavía en el poder en 1975 y por lo tanto, no hace mucho tiempo. Nací en 1958, y para 1975 ya había hecho campaña activa en dos elecciones parlamentarias y organizado un par de manifestaciones contra la base nuclear estadounidense en Mildenhall. Hay muchos políticos españoles prominentes de más edad que yo, así que algunos de ellos deben tener un historial orgulloso de resistencia antidictadora antes de 1975, ¿no? Err, no tanto.

Nunca se han computado adecuadamente los crímenes del dictador o de la vasta sección del establishment español que colaboró voluntariamente con él. Occidente no está dispuesto a reconocer el explícito ADN franquista en el partido político de Rajoy, fundado por siete ministros franquistas para continuar el legado franquista, y al que Rajoy se unió poco después de la muerte de Franco, cuando al hacerlo se hacía una declaración descarada de fidelidad franquista. Curiosamente, la mejor exposición de la situación actual fue dada por Jake Wallis Simons en Sky News cuando relató lo que él mismo había presenciado de la prevalencia no marginal del fascismo en las manifestaciones nacionalistas españolas, y habló de los saludos fascistas dirigidos a la Guardia Civil en su apoyo, que la Guardia Civil recibió como un cumplido.

I just filmed these guys doing Nazi salutes outside Barcelona police station to praise last week’s brutal riot cops pic.twitter.com/pIS6pQdLu1 — Jake Wallis Simons (@JakeWSimons) October 8, 2017

En su afán por apoyar a España y negar los derechos catalanes, cada uno de los medios de comunicación occidentales “liberales”, The Guardian, The Washington Post, The New York Times, The Economist, etc. han publicado artículos sobre cómo debe detenerse la independencia catalana, advirtiendo que permitirlo podría dar lugar a una oleada de secesionismo en regiones de toda Europa. Estos artículos nunca consideran que tal vez, si realmente existe un deseo popular de crear Estados más pequeños, sería bueno respetarlo. También exageran enormemente la probabilidad de que algunos movimientos marginales se abran camino, y no distinguen entre las regiones (que no tienen el derecho de autodeterminación en virtud del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas) y los pueblos, que sí tienen ese derecho.

Todo ello es un ejercicio de desorientación. Los Estados más pequeños no son un peligro para nadie. El verdadero peligro es el aplastamiento de la democracia en Cataluña, los saludos fascistas en las calles y el retorno descarado de la doctrina franquista. Y es un peligro que se está viendo en toda Europa. La extrema derecha está entrando en el gobierno en Austria. La AFD está devolviendo la doctrina nazi al parlamento alemán. Los eslóganes antisemitas están infectando a los aficionados del fútbol italiano. Tanto en Polonia como en Hungría, el autoritarismo repugnante de la derecha de Europa del Este está en el poder.

Una Cataluña independiente, o Escocia, o Valonia, no amenaza a Europa.

La falta de respeto de los valores democráticos liberales es lo que amenaza a Europa.

Esa amenaza es extremadamente real. Está personificada por el hecho de que incluso la extrema violencia policial contra los catalanes y la suspensión de su democracia no hace más que obtener el visto bueno de los centros políticos europeos y de la UE.

Son tiempos peligrosos.

CRAIG MURRAY

Cabe destacar que Craig Murray es un personaje de prestigio internacional: historiador, activista por los derechos humanos y ex-embajador británico en Uzbekistán.

Murray fue destituido de este último cargo por el gobierno británico en 2004, después de que denunciara al Foreign Office sobre el carácter fascista del régimen de Islom Karimov en Uzbekistán y de la práctica generalizada de la tortura.

Murray descubrió que los propios servicios secretos británicos (el MI6), usaban los servicios de los propios torturadores uzbekos para interrogar prisioneros.

Esa denuncia pública, acabó con un enfrentamiento con el gobierno de Tony Blair.

Así pues, no estamos ante un personajillo del tres al cuarto. Su opinión, discutible como todas, debe ser escuchada.

Aquí en el Robot discutiríamos frontalmente su visión sobre Podemos y sus orígenes, que consideramos totalmente errónea, tal y como hemos indicado en varios artículos. (PODEMOS Y COMUNS: LA ESTAFA INTERMINABLE )

Pero resulta especialmente llamativo lo que revela en este artículo, escrito el 27 de octubre, bastante antes de las acusaciones de Matthew Parish sobre la financiación de Ciudadanos a través de altas instancias de la UE.

No hace falta decir que la UE es una entidad básicamente controlada por y para Alemania, que no en vano, ha convertido la Unión Europea en el Cuarto Reich, con literalmente, hijos de nazis en su cúpula, como el propio Jean Claude Juncker.

Como vemos, las acusaciones sobre el auténtico origen de Ciudadanos, los intereses a los que sirven y sus fuentes de financiación, provienen de personajes extranjeros con el suficiente currículum como para conocer información que no está al alcance de la gente de la calle.

Matthew Parish ha trabajado en el Banco Mundial, como mediador de paz de la ONU y tiene derecho para ejercer como abogado a escala internacional, mientras que Craig Murray ha formado parte de la élite diplomática británica.

Por lo tanto, ambos personajes tienen acceso a información de primer orden.

Al respecto, hay dos elementos que nos llaman la atención:

El primero es que de nuevo, Alemania se alia con el fascismo en España, esta vez creando un partido como Ciudadanos y apoyando a un gobierno neo-franquista como el del PP, tal y como ya hizo en 1936, apoyando decisivamente a Francisco Franco en su golpe de estado contra la República Española. Eso nos hace pensar que a Alemania, estratégicamente, siempre le ha interesado disponer de un estado títere en el sur de Europa como es España, dispuesta a obedecer sin rechistar las órdenes del amo alemán, en este caso, de Frau Merkel.

Y esto nos indicaría bien a las claras, que esos partidos de apariencia tan patriótica, como son PP y Ciudadanos, en realidad se dedican a vender la soberanía nacional a una potencia extranjera.

Pero hay un segundo elemento adicional y más polémico que no podemos dejar pasar.

Y es que llegados aquí, y ante las crecientes sospechas de que Ciudadanos ha sido creado por los servicios secretos de una potencia extranjera y que recibe financiación directa para servir a intereses extranjeros, quizás deberíamos empezar a hablar del delito de Traición o incluso de Alta Traición a España.

La alta traición es un delito que consiste en cometer un acto de extrema deslealtad respecto a un país o a su jefe de Estado.

El delito de traición, para el Derecho de España, es una categoría que engloba, entre otros, el delito de favorecimiento del enemigo y el espionaje.

Se considera delito de traición, al que de algún modo afecta a la soberanía y con ello la independencia del Estado.

Entonces, si las acusaciones de gente como Craig Murray o Matthew Parish son ciertas, díganme ustedes: ¿un partido político creado y financiado por servicios secretos extranjeros y que serviría directamente a dichos intereses extranjeros, no podría ser acusado de espionaje, favorecimiento de un país extranjero y ataque a la independencia y soberanía del estado?

¿Podríamos considerar que, de ser ciertas estas acusaciones, el partido político Ciudadanos estaría cometiendo un delito de alta traición a España?

Evidentemente, para considerar tal cosa, haría falta que consideráramos a España un país soberano y no un estado títere, como es actualmente…y sobretodo haría falta una población que no se pudiera manipular tan fácilmente, solo ondeando cuatro banderitas rojigualdas y que no tuviera como único sentido de ser, el odio ciego a determinadas identidades hermanas…