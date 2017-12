ESCÁNDALO MAYÚSCULO: LA RELACIÓN ENTRE JUNCKER, LA FINANCIACIÓN DE “CIUDADANOS”, EL FASCISMO EN ESPAÑA Y LA CRISIS CATALANA

A continuación traducimos un artículo de Matthew Parish, que revela una oscura trama de corrupción a gran escala, que vincula a la Jean Claude Juncker, la Comisión Europea y la creación y financiación del partido político Ciudadanos con fondos públicos europeos desviados de forma corrupta y oscura.

Este escándalo de corrupción mayúsculo, vincula oscuros poderes de la Unión Europea, financiación del fascismo en España, el Opus Dei, el Partido Popular y la creación y financiación del partido Ciudadanos y es la muestra definitiva de por qué razón, la Unión Europea, controlada por una mafia corrupta, con Juncker a la cabeza (un personaje extremadamente corrupto, hijo y yerno de nazis).

El articulo ha sido escrito por Matthew Parish en su página web. El Dr. Matthew Parish es abogado y estudioso de las relaciones internacionales, los conflictos étnicos y la guerra civil, y ex miembro del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Lo que van a leer, les va a abrir los ojos sobre qué se oculta tras el Régimen español y en concreto, el nivel de extrema corrupción que rodea no solo a las cúpulas de la UE, sino al Partido Popular español y a Ciudadanos…

JEAN CLAUDE JUNCKER Y LA CRISIS CATALANA

En política, es habitual que las cosas no sean como parecen a primera vista. Una disputa sobre el estatuto constitucional de una región de España puede dar a entender que tiene sus orígenes en una crisis sobre la gestión de la Unión Europea. Un político con una fama escandalosa en la cúspide de la Unión Europea puede resultar un factor importante para determinar la trayectoria del movimiento por la independencia catalana.

Jean-Claude Juncker, uno de los críticos más rotundos de la autonomía catalana, es el presidente de la Comisión Europea. Ocupó este cargo en 2014. Antes de eso, tuvo una carrera de lo más inusual.

Fue Primer Ministro de Luxemburgo durante 18 años desde 1995 hasta 2013. Es el primer ministro europeo de mayor antigüedad de los tiempos modernos (si se dejan a un lado a dictadores fascistas como el español Francisco Franco). Fue Ministro de Hacienda luxemburgués durante más tiempo: de 1989 a 2013. Cuando fue Primer Ministro, ocupó simultáneamente el segundo puesto más importante en el Gobierno de Luxemburgo.

De 2005 a 2013 Juncker fue simultáneamente Presidente del Eurogrupo, una reunión informal pero poderosa de los ministros de finanzas de la zona euro. En 2006 fue también Presidente del Consejo Europeo (de ahí que tuviera cuatro puestos de trabajo al mismo tiempo). Al Sr. Juncker siempre le ha gustado mantenerse ocupado. Es uno de los miembros más trabajadores de la burocracia europea, pero también es conocido como uno de los más informales.

Juncker es acusado de haber estado muy borracho en varias reuniones internacionales.

Ha sido poco diplomático e intensamente grosero con los líderes europeos. Incidentes como abofetear a uno en la cara, llamar a otro gordo, besar la frente calva de un tercero, estrangular a un cuarto y llamar dictador al quinto (el líder era un miembro democráticamente elegido de Hungría, un estado miembro de la UE). El hombre hace muchas cosas que uno podría considerar por debajo de los estándares apropiados para un político de Europa occidental. Este comportamiento viene de un luxemburgués: una de las naciones más educadas de Europa. ¿Por qué alguien lo soporta?

Juncker se ha visto envuelto repetidamente en escándalos. Renunció como Primer Ministro de Luxemburgo en medio de un escándalo en el que se descubrió que los servicios de inteligencia luxemburgueses estaban escuchando al Gran Duque de Luxemburgo. Luego se vio envuelto en un escándalo de paraísos fiscales, en el que se puso de manifiesto que las empresas europeas se habían trasladado a Luxemburgo bajo su supervisión como Ministro de Hacienda. De este modo, habían reducido sus impuestos sobre sociedades a tan sólo el 1%, aunque no tenían conexiones sustanciales con Luxemburgo.

Juncker es miembro del Partido Social Cristiano Popular (CSV), el partido político dominante en Luxemburgo desde la Segunda Guerra Mundial. Hay algo extraño en la política luxemburguesa. Si usted ha sido Primer Ministro del CSV de Luxemburgo y pierde el cargo o cae en desgracia, pronto podrá convertirse en Presidente de la Comisión Europea. La cantidad de tiempo ocupado por los ex-Primeros Ministros del CSV como Presidentes de la Comisión Europea es notable en su comparación al tiempo ocupado por todos los demás Presidentes (no luxemburgueses) de la Comisión sumados juntos.

Juncker ha tomado posiciones inflexibles sobre el movimiento nacionalista catalán, pero no siempre lo ha hecho. El 14 de septiembre de 2017, declaró que la Unión Europea volvería a examinar el resultado del referéndum independentista catalán que se iba a celebrar el 1 de octubre de 2017. Sin embargo, afirmó que Catalunya tendría que solicitar la adhesión a la Unión Europea como Estado miembro separado. No era una posición poco razonable.

Para el 13 de octubre de 2017, Juncker había cambiado de posición. Ahora dice que Catalunya no debe ser independiente. Eso se debe a que, explicó, la Unión Europea sería demasiado compleja para gobernarla si estuviera llena de países pequeños. Semejante protesta suena hueca, procedente del antiguo Primer Ministro del país más pequeño de la Unión Europea, con una población de apenas 400.000 habitantes. Cataluña está cerca de los 8 millones: una perspectiva mucho más creíble para la adhesión a la UE según las normas de Juncker, que Luxemburgo. Luxemburgo tiene el PIB per cápita más alto de todos los países de la Unión Europea. Esto puede deberse a que Luxemburgo es el mayor paraíso fiscal de la UE. Esto se debe a la controvertida labor de Juncker, que la ha convertido en el principal centro de la evasión fiscal europea. Sin embargo, su oposición a la autonomía catalana es hipócrita.

El 26 de octubre de 2017 Juncker dijo que no hubo abusos de los derechos humanos por parte del Estado español en Cataluña. Dijo que a pesar de la existencia de muchos videos mostrando a la Policía paramilitar bajo el control de Madrid, golpeando a los votantes y confiscando las urnas. Dijo esto, a pesar de que políticos democráticos pacíficos han sido encarcelados sin cargos por tribunales con sede en Madrid, bajo el control de un partido político con orígenes en el régimen fascista de Francisco Franco. El 10 de noviembre de 2017 Juncker calificó el nacionalismo catalán de “veneno”. El 19 de noviembre de 2017 manifestó su apoyo inequívoco a Madrid en la disputa autonómica catalana. Madrid debería encerrar a los demócratas pacíficos y la policía debería golpear a los votantes. Todo el mundo debería votar por los partidos proxy de Rajoy en las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017.

Tenemos que investigar por qué el Sr. Juncker ha adoptado estos dictámenes y por qué son tan diferentes de lo que ha dicho antes.

Bajo la presidencia de Juncker, la Comisión Europea ha estado financiando uno de los partidos políticos recientemente emergentes de Cataluña, Ciudadanos, que ahora apoya el señor Juncker.

Ciudadanos es un partido político catalán relativamente nuevo contra la independencia. Del mismo modo, fondos de la Comisión se han destinado a una empresa consultora de gestión que afirma que es especialista en la reforma de la administración pública. Esta entidad participó en la redacción de un controvertido informe sobre la administración pública en 2013. Este informe ha sido elaborado por el Ministerio de Economía español y ha sido objeto de una reorganización estructural de la administración pública catalana para que Madrid se apodere de los poderes autonómicos catalanes. Este informe se encargó por primera vez bajo el mandato del predecesor del Sr. Juncker como Presidente de la Comisión, Jacques Santer, antes de que el Sr. Santer (y toda su Comisión) se viera obligado a dimitir ante un escándalo de corrupción. El Sr. Santer fue Primer Ministro de Luxemburgo durante once años.

Uno podría sorprenderse al enterarse de que los fondos de la Comisión Europea se están utilizando para financiar partidos políticos o propuestas de reforma constitucional en los Estados miembros con cargos políticos. Esto podría parecer aún más sorprendente en el contexto de las múltiples afirmaciones recientes del Sr. Juncker de que la crisis catalana es interna de España y, por lo tanto, la Unión Europea no tiene un papel propio en ella. Pero la Unión Europea ha venido desempeñando un papel en esta crisis. Ha estado financiando un partido político que adopta una posición explícita sobre la cuestión de la independencia catalana. Ha estado financiando documentos de incidencia política que abogan por la eliminación de al menos algunos de los preceptos de la autonomía catalana consagrados en los delicados acuerdos constitucionales de España con sus regiones.

La forma en que se han canalizado estos fondos es a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se trata de una rama de una de las Direcciones Generales de la Comisión Europea, que no es competencia del Sr. Juncker, conocida como “DG-REGIO”. El objetivo declarado del fondo es promover el desarrollo de las regiones europeas. El objetivo del Fondo es, por lo menos sobre el papel, servir de vehículo para las subvenciones de las regiones más ricas de Europa a las más pobres, para promover objetivos de desarrollo. Uno de sus logros menos controvertidos es el desarrollo de infraestructuras, como las autopistas que conducen a comunidades remotas.

El Fondo es enorme. Aunque es difícil establecer cifras fiables en medio de las oscuras prácticas contables de la Comisión Europea, se calcula que el Fondo representa un tercio del presupuesto de la UE.

Se cree que el importe de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional asignados a España asciende aproximadamente a 6 000 millones de euros anuales. Es decir, el presupuesto del Ministerio de Economía español, único gestor nacional de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional destinados a España. Corresponde al Ministerio de Economía de Madrid gestionar estos fondos a través de una serie de agencias regionales. No está claro que el Ministerio de Economía español tenga otras funciones sustanciales. El Director General de la Comisión Europea, responsable del funcionamiento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Marc Lemaître, es luxemburgués. Su carrera política (CSV, aunque nunca formalmente fue miembro del partido) está íntimamente ligada a la de Jean-Claude Juncker.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, es el amigo íntimo de Juncker y su aliado político en el Eurogrupo y fuera de él. De Guindos es la única persona que ha ocupado el cargo de Ministro de Economía bajo el actual Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy del Partido Popular, partido político de origen franquista. El Ministerio dirigido por De Guindos no existía bajo el anterior gobierno socialista del primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno de Zapatero era comparativamente pro-catalán. Negoció un nuevo régimen constitucional para Cataluña en 2006, que Rajoy diezmó posteriormente ante el Tribunal Constitucional español. Este Tribunal está dominado por jueces alineados con el partido político de Rajoy.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de Rajoy contra Cataluña en 2010, las elecciones generales españolas de 2011 llevaron a Rajoy al poder como Primer Ministro en Madrid. El apoyo del Partido Popular de Rajoy en una votación del Parlamento Europeo en 2013 fue decisivo para la elección de Juncker como Presidente de la Comisión Europea. De Guindos, el estrecho aliado nacional de Rajoy, acudió a la reunión de la élite secretista del Bilderberg en 2017 con el presidente de Ciudadanos Albert Rivera y Jean-Claude Juncker. Juncker presionó a De Guindos para que fuera el próximo jefe del Eurogrupo después de la dimisión de Juncker, pero otros Estados miembros de la UE se opusieron. De Guindos tiene fama de escandalosa mala administración.

La forma en que se desvían los fondos de la UE para fines políticos en Cataluña, cuando no deberían serlo, parece ser la siguiente.

El Ministerio de Economía español financia, como una de sus agencias ejecutivas regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una organización denominada “CTP”, Comunidad de Trabajo de los Pirineos. “Comunidad de Trabajo de los Pirineos”, parece ser una expresión casi sin sentido. CTP es una organización no gubernamental oscura que pretende (aunque no lo es) ser una asociación de agencias gubernamentales regionales en Francia, España y Andorra. No podría ser lo que pretende ser, porque Andorra no está en la Unión Europea. En la práctica, CTP opera como organismo de ejecución para el desembolso de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional destinados al Ministerio de Economía español. No tiene otra función clara de valor.

Curiosamente, su sede social se encuentra en una torre histórica en el pequeño pueblo de Jaca, en la provincia de Aragón, en el norte de España. Esta torre histórica funciona exclusivamente como museo. La torre es una atracción turística para los turistas fascistas, porque está asociada al régimen fascista español de Francisco Franco.

A continuación, el CTP desembolsa los fondos a “POCTEFA”, el acrónimo del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra. La naturaleza jurídica de esta “organización” es igualmente oscura. Pretende ser una institución de la UE, pero no lo es. No puede ser una institución de la UE, porque Andorra no está en la Unión Europea. Aunque el sitio web de la POCTEFA no tiene dirección, sus números de teléfono son los mismos que los del CTP. Aparentemente, la POCTEFA tiene un propósito aparentemente poco aparente, salvo añadir un nivel adicional de opacidad para aquellos que buscan rastrear el destino del dinero procedente del Fondo de Desarrollo Regional de la UE.

A su vez, la POCTEFA concede importantes subvenciones a una empresa de gestión del sector público llamada Daleph. Es un nombre extraño para una consultoría de gestión. La palabra proviene del antiguo hebreo bíblico, cuyo significado se aproxima a “Venganza por la espada”. Estas imágenes pueden estar asociadas a la dictadura de Francisco Franco. Al menos uno de los directores de Daleph tiene asociaciones con la familia Franco. Daleph afirma que tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Jerez de la Frontera, una pequeña ciudad del suroeste de España. Deberíamos investigar la conexión de esta firma con Ciudadanos, el llamado partido político antinacionalista catalán que sirve como partido sustitutivo del Partido Popular de Mariano Rajoy en Cataluña. Ciudadanos es electoralmente necesario en Cataluña porque el Partido Popular es intensamente impopular. Ciudadanos no publica recuentos detallados y no revela cuántas personas emplea ni cuánto les paga. Albert Rivera vive un estilo de vida de lujo inconsistente con ser el líder de un modesto partido político regional minoritario.

Inés Arrimadas, joven líder de facto de Ciudadanos, nació en Jerez de la Frontera y pasó seis años trabajando en Daleph. Su padre era un político antirregionalista bajo la dictadura de Francisco Franco.

El líder de jure de Ciudadanos Albert Rivera aparece desnudo en materiales electoralistas y acompañó a De Guindos y Juncker a la reunión de Bilderberg. En la práctica no dirige Ciudadanos salvo para servir como figura de mascarón. Una de las organizaciones políticas originales que se convirtió en el partido político ahora conocido como Ciudadanos fue una institución local llamada Ciudadanos de Sanlúcar de Barrameda (“CIS”). El CIS estaba encabezado por un oscuro político anteriormente asociado con el Partido Popular de Rajoy y su partido predecesor, encabezado por un ministro del Interior de la época franquista. Ese político se convirtió finalmente en un hacedor de reyes antirregionalista en la política provincial del suroeste de España. Sanlúcar es un pequeño pueblo cerca de Jerez. Daleph es uno de los autores del informe 2013 del Ministerio de Economía español, que aboga por la reforma de las instituciones públicas catalanas para devolver a Madrid la autoridad de las instituciones autonómicas catalanas.

Los fondos de la UE desembolsados por la POCTEFA a Daleph, transmitidos a través de un banco oscuro con respecto al cual un alto ejecutivo de Daleph es también un alto directivo del banco, están en el origen de muchos millones de euros. Son sustancialmente mayores que muchas de las otras subvenciones otorgadas por la POCTEFA. Se dice que estos fondos se destinan a las artes y la cultura. Llevar a cabo una consultoría de gestión con fines de lucro que trabaje en una reestructuración del sector público que suscite controversias constitucionales no es arte y cultura. El financiamiento de un partido político no es arte y cultura. Se trata de actividades políticas, cuya financiación con cargo a los fondos de la Comisión Europea está limitada por la legislación de la Unión Europea. Otro receptor de fondos del POCTEFA es la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra, considerada como la universidad privada más importante de España, está dirigida por el Opus Dei en un marco jurídico que no es ajeno a su opacidad. Luis de Guindos es miembro senior del Opus Dei.

Esto es corrupción.

He estudiado varios sistemas electorales en sociedades divididas. Este es un esquema de corrupción electoral. Para establecer todos los detalles, y el alcance preciso de la culpabilidad moral y jurídica de cada persona afectada, se requerirá una investigación judicial sustancial. El sistema jurídico español no ha demostrado ser hábil en la investigación de la corrupción masiva del Estado. Los asuntos de Gürtel y Bárcenas lo han revelado. Pero debe haber una investigación judicial sobre estos asuntos. Hay tantas cosas que huelen mal aquí, que los más altos niveles de investigación judicial independiente deberían llevarse a cabo tanto en Madrid como en Bruselas.

Si la Comisión Europea de Juncker ha estado financiando la política partidista en Cataluña, entonces no es de extrañar que Juncker haya adoptado las posiciones que tiene respecto al movimiento autónomo catalán y a las próximas elecciones catalanas.

Es responsable de la supervisión de una institución de financiación de la UE que interfiere ilegítimamente en las próximas elecciones autonómicas catalanas y en la política española. No debería estar haciendo esto. Es posible que alguien le haya recordado lo que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del ministerio español, ha estado haciendo como un feudo personal de su amigo Luis de Guindos. Eso puede haber explicado su cambio dramático de posición sobre la crisis catalana. Independientemente de lo que ocurra, la Unión Europea no debería interferir en los procesos democráticos dentro de un Estado miembro de la UE haciendo un uso indebido de los fondos de los contribuyentes de la UE.

El 21 de diciembre de 2017, los ciudadanos de Cataluña votan.

Uno de los partidos que pueden votar es Ciudadanos. Deben decidir si esta sería una buena forma de ejercer sus votos. La corrupción se puede limpiar después. Por ahora, Cataluña necesita unas elecciones justas. El pueblo de Cataluña debe votar, y debe votar con su buena conciencia.

MATTHEW PARISH

Difundan este artículo tanto como puedan. Es necesario que la población conozca la oscura y corrupta realidad que se esconde, no solo tras la UE, sino tras el Régimen español y específicamente, tras esa creación política surgida de la nada, llamada Ciudadanos.

Fuente: http://www.matthewparish.com/news.html