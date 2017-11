LA VERDAD SOBRE LA BROMA RUSA A COSPEDAL…¡EL RIDÍCULO ES PEOR DE LO QUE CREÍAMOS!

Hace unos días, dos famosos bromistas rusos ( Alexéi Stoliarov, y Vladímir Kuznetsov, también conocidos como Vovan y Lexus), se hicieron pasar por representantes del Ministerio de Defensa de Letonia y engañaron a la ministra de defensa de España, María Dolores de Cospedal, haciéndole creer que tenían información secreta sobre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y afirmando que es un agente ruso con nombre en clave ‘Cipollino’, un personaje de cuento infantil célebre en Rusia.

¡¡RIDÍCULO MUNDIAL!! BROMISTAS RUSOS HACEN CREER A DOLORES DE COSPEDAL QUE PUIGDEMONT ES UN AGENTE RUSO

Tras el ridículo planetario de la Ministra de Defensa española, los medios del Régimen y el propio gobierno español se han apresurado a crear una cortina de humo para minimizar el esperpento.

Según el Ministerio de Defensa español, la broma fue una operación de los servicios secretos rusos para desprestigiar a Cospedal (se ve que una potencia mundial como Rusia no tiene nada mejor que hacer que centrarse en Cospedal, que como todo el mundo sabe, es un “referente político mundial”).

La cuestión es que los medios de desinformación nacionales se han volcado en vender esta ridiculez, hasta el punto de inventarse que “en el FSB (antiguo KGB), existe un ‘subdepartamento de provocaciones’ que realiza llamadas falsas y desestabilizadoras”.

Sí, los medios del Régimen quieren hacernos creer que el FSB ruso tiene un departamento de bromas telefónicas. Y lo dicen sin atragantarse, lo que significa que el gobierno del Régimen y sus esbirros de los medios, creen que los ciudadanos españoles son deficientes mentales.

Pero más allá de las ridículas intoxicaciones del Régimen, está la realidad de lo que sucedió…y el ridículo del gobierno español resulta ser mucho peor de lo que creíamos.

Así lo ha revelado uno de los bromistas rusos en una entrevista a la emisora RAC-1 cuya información transcribimos…

RAC-1 ha conseguido contactar con uno de los bromistas rusos, Alexéi Stoliarov.

Recordemos que tras el ridículo mundial de Cospedal, la ministra se apresuró a decir que “fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron, han quitado la traductora. como no confié dejé de hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos”.

Según el ministerio de defensa español, la llamada debió tener el respaldo de los servicios secretos rusos, puesto que muy poca gente tiene acceso al teléfono que se usó para hablar con la ministra y además, los interlocutores conocían perfectamente el protocolo.

Pero lo cierto es que estos bromistas rusos son especialistas en este tipo de bromas. En su momento ya consiguieron hablar con Elton John, Erdogan, Gorbachov, Poroshenko, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, o el senador norteamericano John McCain.

Y no son un par de “pringados”.

Para que se hagan una idea: el bromista entrevistado por RAC-1, Alexéi Stoliarov, es economista y jurista (mientras que Vladimir Kuznetsov es abogado y periodista)

De hecho, tienen muchos más estudios cada uno de estos ‘bromistas’, que la propia ministra de defensa María Dolores de Cospedal, que también es jurista (Abogada del Estado). Stoliarov, incluso tiene un representante con el que se tiene que contactar para realizar una entrevista.

En la entrevista de RAC-1, el periodista radiofónico Stoliarov explica por qué eligieron a Cospedal para su broma telefónica…

“La elegimos porque es muy popular y en este momento está dando muchas entrevistas en los medios españoles sobre Rusia y el impacto de Rusia en la crisis catalana”

Después, Stoliarov cuenta cómo se gestó la broma y cómo se saltaron los protocolos…

“Nos pusimos en contacto con su oficina de protocolo y pactamos una hora para llamarnos y hablar. Hacerlo nos llevó un día de trabajo. Su oficina quería saber quiénes éramos y les dijimos que éramos de la Oficina del Ministro de Defensa de Letonia…y nos creyeron. Hablamos unas cinco veces con ellos durante ese día”

Ya lo ven: los bromistas realizaron cinco llamadas durante el día al Ministerio de Defensa Español.

Pues bien, de estas 5 llamadas, dos de ellas, fueron con la Ministra Cospedal, según ha revelado Stoliarov. Una primera conversación y otra de posterior. Las otras 3 fueron de protocolo.

Recordemos que Cospedal mintió diciendo que sólo había hablado con los bromistas una sola vez (y que no se los había creído).

Ante estas informaciones, el periodista de RAC-1, Marc Serra, le pregunta a Stoliarov si le pareció fácil engañar al Ministerio de Defensa.

Esta es la respuesta…

“En este caso fue fácil. No sé por qué, la verdad. Fue más complicado acceder a una Celebrity-refiriéndose al cantante Elton John- que a la Ministra de Defensa Española”

Serra le pregunta a Stoliarov sobre por qué eligieron ese nombre en clave tan ridículo de Cipollino cuando “informaron” a Cospedal de que Puigdemont era un espía ruso…

“Cipollino es un nombre de la historia rusa y también un cuento italiano muy popular en algunas regiones rusas. Suena como si fuera un nombre español, similar al italiano. Nuestra sorpresa fue cuando comprobamos que Cospedal no conocía a Cipollino. Creíamos que nos iba a descubrir, pero no fue así”.

El periodista de RAC-1 también le pregunta a Stoliarov sobre las habilidades comunicativas de Cospedal y si la consideraba una persona lista o no, atendiendo al resultado de la llamada realizada…

“No creo que sea demasiado lista. Se lo creyó todo”

“Ella estaba muy interesada en la información que había un 50% de espías rusos en Barcelona disfrazados de turistas, pero le interesaba más saber si Puigdemont era un espía del KGB”

“Después de la primera conversación, pasaron 15 minutos y nos volvió a llamar y nos dijo que había hablado con el Primer ministro -Rajoy- que le había transmitido la información y que estaba muy interesado en verse con nosotros en 3 días”

“Cospedal ha dicho que nos pidió que habláramos en inglés. Pero eso no es verdad. Cuando pactamos la llamada, los de protocolo nos dijeron que era mejor que ella hablara en español. Estuvimos una hora esperando que encontraran un intérprete de ruso al español”

Como bien comenta en tono jocoso el periodista Marc Serra, “esperemos que nunca se produzca una alerta nuclear, porque tardar una hora para encontrar un traductor…”

Pero si se fijan bien, lo que nos están diciendo es que la gente del Ministerio de Defensa se lo habían tragado todo, puesto que estuvieron una hora buscando un intérprete y durante esa hora, no se realizó ninguna comprobación adicional sobre la identidad de los presuntos representantes letones.

Y también nos insinúa que Cospedal, no sabe hablar correctamente en inglés.

Stoliarov concluye…

“No hay duda de que se lo creyó todo. Ella se lo creía todo. Y creo que es muy peligroso para vuestro país -España- que un Ministro de Defensa no compruebe la información por sí misma”

¿Pero por qué estos dos pranksters rusos realizan estas bromas telefónicas de alto nivel?

“Lo hacemos porque nos interesa. Lo consideramos casi como un arte, como una performance política. Da mucha información, y saca a la luz información secreta”

“Es una locura creer que somos espías del KGB o trabajamos para el Kremlin. Parece que cualquier ruso trabaje para su gobierno y no es así. Queremos abordar temas interesantes para nuestra sociedad”

La broma se intentó realizar también con Rajoy y Puigdemont. Pero en los dos casos, los intentos fallaron por asuntos diferentes…

“Rajoy es interesante para nosotros. Lo intentamos después, pero los de protocolo ya conocían la broma a Cospedal y creo que algún humorista español ya había conseguido engañarle. También intentamos llamar a Puigdemont, pero su asistente nos pasó con Romeva, que se ha tenido que marchar del país y no lo podían localizar”

Sobre la presunta injerencia rusa, Stoliarov concluye que…

“No creo que Rusia tenga ningún interés en todo esto. Creo que Rusia quiere tener buenas relaciones con España y Cataluña. No veo ninguna razón para hacerlo. Si el gobierno español tiene pruebas de esta injerencia, que las muestre”

Ya lo ven.

Cospedal habló DOS veces con los bromistas, pero después trata de convencernos de que no les creyó.

Y su propia oficina de protocolo, habló con ellos TRES veces más. Y buscaron un traductor de ruso durante una hora, que nadie dedicó a investigar en paralelo si realmente les habían llamado del Ministerio de Defensa de Letonia.

Esta es la gente que gobierna España…

http://www.rac1.cat/programes/versio/20171122/433080324643/broma-cospedal.html

https://www.elconfidencialdigital.com/defensa/Defensa-concluye-Cospedal-operacion-servicios_0_3042895693.html

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/confidencial/895046442/Ya-se-sabe-de-donde-partio-la-pesada-broma-de-los-rusos-a-Cospedal.html