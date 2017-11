LA REPUGNANTE HIPOCRESÍA DE LOS MEDIOS DEL RÉGIMEN QUEDA EXPUESTA DE NUEVO

La repugnante hipocresía de los medios de manipulación del Régimen español, se ha hecho manifiesta tras la revelación de los vínculos de El País, con los mismos medios rusos a los que acusan sin fundamento de ayudar al independentismo catalán.

Pues bien, resulta que el propio Kremlin, pagó a El País y a otros medios por difundir lo que algunos califican como ‘propaganda rusa’, hasta el año 2016.

El suplemento Russia Beyond The Headlines, financiado por Moscú, se imprimió y distribuyó hasta enero del año pasado tras un acuerdo económico con El País, para difundir informaciones favorables a los intereses comerciales y políticos del Kremlin.

Según informa eldiario.es:

“Lo hizo mediante la impresión y distribución conjunta de suplementos que se vendían mensualmente acompañando los ejemplares de El País. El diario de Prisa cobraba importantes sumas por dicha colaboración”

“Una veintena de diarios occidentales encartó suplementos de RBTH en sus ejemplares. Entre otros, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y Le Figaro”

La guerra en Siria, las relaciones con la OTAN, EE UU y la Unión Europea y cuestiones de política energética eran temas habituales de la publicación.

La web de Russia Beyond The Headlines comparte empresa editora con el portal RT.com, al que El País considera ahora como un malvado “agente del Kremlin” que ayuda al independentismo catalán.

TV-Novosti es la misma compañía, financiada por el Kremlin, que publica y sostiene económicamente el portal RT.com (antigua Russia Today). El pasado mes de septiembre, David Alandete firmó un reportaje en El País en el que denominaba a RT.com como un “órgano de propaganda a favor del Kremlin” que emplea su portal en español “para difundir noticias sobre la crisis catalana con un sesgo contrario a la legalidad constitucional”.

Aunque el diario El País no habría querido hacer declaraciones sobre el ingreso económico por distribuir el RBTH, integrantes del equipo de periodistas apuntan a una “auténtica barbaridad”. En este sentido, eldiario.es lo valora en unos 3,6 millones de euros. El acuerdo con los rusos, sin embargo, se rompió cuando Moscú pidió una rebaja de las tarifas.

Y ahora, sigan creyéndose el torrente incesante de mentiras y manipulaciones de los medios españoles al servicio del Régimen…no dicen ni una sola verdad…

