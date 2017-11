LA OLEADA DE MENTIRAS DEL RÉGIMEN ESPAÑOL CAUSA INDIGNACIÓN EN RUSIA

Parece que la incesante oleada de mentiras y manipulaciones del Régimen Fascista que ha secuestrado España y de sus esbirros de los medios de desinformación masiva, empiezan a enfadar a Rusia.

Este 13 de noviembre del 2017, el Consejo de Ministros de la Unión Europea se ha reunido en Bruselas para abordar las supuestas injerencias del Gobierno ruso en el proceso independentista catalán.

El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, ha dicho que el Gobierno tiene datos de “manipulación” y “desinformación” desde redes situadas en Moscú, aunque la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado más cauta, mencionando que Madrid “no tiene constatado que sea el Gobierno ruso”

No obstante, la insistencia enfermiza e injustificada de los medios del Régimen, acusando a Rusia de apoyar el independentismo catalán, empiezan a provocar reacciones de rechazo en Rusia.

Por ejemplo, la embajada rusa en España ha criticado al Gobierno de Rajoy por tratar de explicar la crisis en Cataluña acusando a los rusos de injerencia, en lugar de contar la verdad de lo que sucede.

Según el embajador ruso en España, Yuri Korchagin, en un comunicado emitido el lunes:

“Lamentablemente ahora vemos que ciertos periodistas españoles tratan de explicar la génesis de la crisis catalana, un fenómeno complejo con su historia, sus protagonistas, héroes y antihéroes por la injerencia rusa. No cabe pensar que esto es solo una aberración”

Korchagin arremete también contra los medios que hablan de la injerencia rusa, afirmando que le asombra cómo ciertos medios españoles inflan la burbuja de la presunta intervención de Rusia en Cataluña, en lugar de contarle a sus lectores el verdadero origen del conflicto.

Dicho en otras palabras: estos medios mienten, manipulan y adoctrinan en el odio fascista propio del ultranacionalismo español, que poco tiene que ver con el sentimiento de españolidad que deberían tener los ciudadanos del país y que muchos de ellos sienten.

Korchagin llega a calificar las manipulaciones de estos medios del Régimen, como “fake news”…¿les suena?

En gran parte, la indignación del gobierno ruso procede de las falsas informaciones publicadas en uno de los medios más mentirosos y manipuladores del planeta: el diario El Pais, portavoz directo de los intereses de las élites reunidas en el Club Bilderberg.

Las mentiras constantes, incesantes y vomitivas de El Pais sobre todo lo relativo a Cataluña (y en este caso, relativo a la presunta injerencia rusa), han merecido incluso un detallado artículo por parte del medio ruso Sputnik.

Así es como nos lo cuentan en Sputnik y la verdad es que no tiene desperdicio. Vale la pena leerlo, al ser un medio imparcial en este asunto…

El País, en su versión digital, ha publicado varios artículos en los que se vierten acusaciones graves y falsas hacia los medios rusos.

En los tiempos de la ‘posverdad’ y las guerras mediáticas, las técnicas de manipulación masiva se han perfeccionado hasta el punto de ser casi imposible detectarlas y denunciarlas.

La situación marcó un nuevo hito de incoherencias durante la crisis independentista catalana.

La mayoría de los artículos de El País sobre Rusia, Putin o los medios Sputnik y RT vienen firmados por David Alandete, director adjunto del diario.

De sus 34 artículos publicados desde el 22 de septiembre, días antes de la convocatoria en Cataluña del referéndum de secesión, la mitad (17 artículos) estaba destinada a hacer creer que existe una ‘injerencia rusa’ en el proceso independentista.

Sputnik intentó contactar con el periodista a través de su cuenta de Twitter, así como mediante los correos electrónicos de varias redacciones de El País, para poder consultarle sobre los artículos en cuestión. No obstante, nunca recibió respuesta.

(NOTA: además de mentirosos y manipuladores, los esbirros del Régimen Fascista siempre se caracterizan por ser unos cobardes).

Ante esta situación, Sputnik ha decidido recopilar y publicar algunos (aunque no todos) de los errores e imprecisiones más graves (son educados y no lo llaman “mentiras” y “manipulaciones” como podrían hacer)

En un artículo del 10 de noviembre titulado ‘La UE combate la máquina de propaganda del Kremlin’, Alandete menciona que Sputnik publicó el 21 de septiembre un artículo titulado ‘Las islas baleares se suman a la petición de independencia de España’, aunque nunca se facilitan enlaces a los artículos cuestionados.

La verdad es que el único artículo que Sputnik Mundo publicó ese día y que menciona a las islas Baleares lleva un título diferente, en concreto este: ‘El independentismo: una bomba de relojería contagiosa en un Estado que no escucha’. Otras redacciones de Sputnik tampoco publicaron materiales bajo el título que indica el director adjunto del diario.

El País culpa al medio de habla rusa Vesti.ru de publicar el 17 de septiembre un artículo bajo el falso título de ‘El español ya se enseña como idioma extranjero en Cataluña’. Lo cierto es que ese reportaje se titula en realidad ‘La guerra de comunicaciones públicas: Madrid y Barcelona se preparan para la batalla general’.

Ambos casos ponen de relieve que se faltó a una de las tareas primordiales de un periodista: revisar la veracidad de la información recibida y, de no poder corroborarla, negarse a publicarla.

En el artículo de El País se incide en que “los ataques de Rusia a través de internet han encontrado en los pasados meses un gran incremento de campañas destinadas a agravar la crisis en Cataluña”. En todo caso, si el periodista interpreta un artículo en la web como un ataque directo a la integridad territorial de España, debería denunciar también varios materiales publicados por medios de renombre de su país, como ‘El lento viraje inicial de MÉS hacia el soberanismo se acelera’ de ABC, publicado el 19 de septiembre, dos días antes que el de Sputnik, por no mencionar muchos más.

Pero, por si fuera poco, dos días antes de que Sputnik publicara la mencionada información, El País lanzaba el artículo ‘El partido que gobierna con el PSOE en Baleares plantea un referéndum para 2030’.



En ese texto del periódico español se cita el planteamiento de ‘Mallorca 2030: dignidad es soberanía’, en el que se afirma que “solo a partir de la obtención de la plena autonomía se pueden conseguir las herramientas necesarias para hacer de Mallorca ‘el país más justo, solidario y sostenible posible'”.

Entonces, ¿si Sputnik saca un artículo sobre la situación en Mallorca, está realizando campañas destinadas a agravar la crisis en Cataluña, pero si lo mencionan varios diarios españoles de tirada nacional, incluido El País, no?

(…)

El 1 de octubre de 2017 —precisamente el día de convocatoria del referéndum catalán— El País sacó otro artículo de Alandete bajo el título ‘Noticias falsas e injerencias también en Cataluña’. En el texto se afirma que, detrás de la ola de comentarios en Twitter sobre la convocatoria catalana se esconden “interpretaciones afines a la visión internacional que prima en Rusia”.

De esta manera se insinúa, una vez más solo con palabras pero sin mostrar pruebas o ejemplos concretos que involucren al Kremlin, que Moscú ha estado deliberadamente echando leña al fuego en las redes.

Si bien es difícil de discutir que el 1 de octubre de 2017 la convocatoria del referéndum catalán ocupó los ‘trending topics’ en las redes, así como en la inmensa mayoría de los medios de comunicación nacionales e internacionales, sí que es difícil de entender de ese texto por qué es precisamente el Kremlin el que estaba tras ese auge.

De la misma manera, sin enlaces, citas o si quiera comentarios filtrados, se podría asegurar que detrás del independentismo en Cataluña está el magnate George Soros. Así lo han hecho otros diarios como La Vanguardia, ABC u OKdiario, por citar algunos ejemplos.

http://www.lavanguardia.com/politica/20160816/403969314802/george-soros-diplocat-financio.html

https://intereconomia.com/economia/politica/george-soros-financio-separatismo-cataluna-20170928-1621/

https://okdiario.com/investigacion/2017/10/11/soros-guru-especulacion-apoya-independentismo-traves-fundacion-1406004

(NOTA: Cosa que también es una GILIPOLLEZ creada para las mentes gravemente dañadas de los friki-fachas.

Si leen estas noticias, descubrirán con estupor, que el presunto apoyo del magnate George Soros al independentismo catalán, se eleva a la “enorme fortuna” de 50.000 dólares, que es lo que vale, por ejemplo, un BMW serie 3, aproximadamente.

¿De verdad alguien es tan soberanamente idiota como para creer que con esa miseria se financia todo un proceso independentista?

Cabe destacar la noticia de OK diario, el panfleto de Eduardo Inda dedicado a esparcir mentiras al servicio del Régimen Fascista, que no aporta ni una sola prueba documental sobre ninguno de sus infundios, como es habitual.

Como ven, que Soros esté detrás de lo que sucede en Cataluña, solo es un argumento válido para fachas con el subsiguiente retraso mental)

Pero continuemos con la denuncia de manipulación hecha por Sputnik…

En otro artículo, titulado ‘Putin alienta la independencia con un enviado a Cataluña’, El País afirma que Dmitri Medóev, quien fuese embajador de la República de Osetia del Sur en Moscú entre 2009-2015, es ni más ni menos que “uno de los políticos afines a Vladímir Putin”. Aunque el medio no se esfuerza en presentar prueba alguna que confirme sus palabras, con la expresión se sobreentiende que detrás de la visita de Medóev está la figura del mandatario ruso en persona.



¿Quiere eso decir que tras las acciones de todo embajador en Moscú podría estar Vladímir Putin? No se da la respuesta.

El periodista hace referencia a la noticia de Sputnik ‘Osetia del Sur inaugura una delegación diplomática en Cataluña’, en la que el medio cuenta que “Dmitri Medóev llegó el 23 de octubre a Cataluña y mantuvo un encuentro con sus connacionales que residen en esta región española”. Parece obvio que encontrarse con los compatriotas en el extranjero es precisamente uno de los trabajos que hacen los diplomáticos e informar sobre esos eventos es precisamente la labor de los medios de comunicación.



Pero esa no es la mayor manipulación del artículo de El País en cuestión. En un despiece de su parte inferior, se tergiversan las palabras pronunciadas por el presidente ruso.

De hecho, se pone en boca del mandatario que, al apoyar la independencia de Kosovo, “países prósperos y formados” como España habían puesto en riesgo “su frágil democracia”. La verdad es que Putin nunca llegó a pronunciar la palabra ‘España’ en su discurso y se refirió a las naciones que sí apoyaron la autoproclamación de independencia (sin referéndum, de hecho) de Kosovo.

Tal y como afirma Thomas S. Harrington, profesor de Estudios Hispánicos del Trinity College en Hartford (EEUU)…

“Supongo que para David Alandete (de El Pais), como en el caso de tantos periodistas que siguen la corriente principal, es mucho más fácil (por no mencionar la promoción en su carrera) buscar fantasmas rusos que enfrentarse y debatir opiniones que no son las aprobadas por sus jefes corporativos y que no se rigen por el pensamiento colectivo que esos jefes ahora exigen en sus redacciones”.

https://mundo.sputniknews.com/ensayos/201711131073940630-medios-alandete-fakenews-manipulacion/

http://www.hispantv.com/noticias/rusia/359525/independencia-catalunya-injerencia-rusia

Estas son las denuncias de Sputnik sobre algunas de las innumerables mentiras vomitadas, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, por los medios de manipulación españoles.

Llevamos tiempo denunciándolo: los medios del Régimen mienten continuamente sobre lo que sucede en Cataluña a la población española y el efecto es que, en Cataluña, donde la población puede contrastar dichas mentiras con la verdad, el independentismo se ha disparado.

Mentiras, mentiras y más mentiras, para adoctrinar a la población española, sin duda la más obediente, servil e idiotizada de Occidente…