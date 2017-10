CAOS EN EL BARCO DEL PIOLÍN: ASI ES COMO EL RÉGIMEN MALTRATA A SUS PROPIAS FUERZAS REPRESORAS

Una de las características principales que siempre ha tenido el Régimen fascista que ha secuestrado España, es su total desprecio hacia aquellas personas que lo defienden, especialmente hacia los miembros de las fuerzas de represión a su servicio y hacia sus soldados.

Ya vimos el desprecio total del Régimen hacia los soldados españoles desplazados en Afganistán, con el trágico accidente del Yak-42, en el que murieron 62 soldados. Vimos como por corrupción, las autoridades del Régimen hicieron volar a sus soldados en un avión en pésimo estado que era poco más que un ataud volante; y después vimos como esas mismas autoridades del Régimen despreciaban como si fueran carroña a los soldados muertos y ni tan solo se molestaron en identificar correctamente los cuerpos de los fallecidos.

También es ampliamente conocido el maltrato hacia las fuerzas policiales que sirven a los intereses del Régimen y cuyas condiciones de trabajo, tanto de Policia Nacional como de Guardia civil, son más que lamentables.

El último ejemplo de ello, lo encontramos en esta noticia extraída de uno de los falsarios medios de propaganda del propio Régimen: El País.

Si este medio (portavoz de los intereses de Bilderberg en España) se ve obligado a revelar lo que se muestra a continuación, es que la situación ya debe ser insostenible.

El País nos lo cuenta así…

Los 800 guardias y policías que ocupan “el barco del Piolín” (el Moby Dada) desde el pasado 21 de septiembre empiezan a acusar lo que supone vivir en un navío.

A la exasperante sensación de espera (el Ministerio del Interior asegura que “seguirán allí mientras sea necesario”), se suman el cansancio de “comer pasta y pescado cada día”, la “falta de entretenimientos”, los pasillos llenos de ropa tendida “porque nadie se atreve a colgarla en cubierta donde ya ha habido robos”, o las guardias en lugares inhóspitos…



COMENTARIO: mucha atención a lo que acaban de leer. MUCHA ATENCIÓN. El País, nos está diciendo que los Guardias Civiles alojados en el barco, no pueden colgar su ropa tendida en cubierta “porque se la roban”. ¿Quién roba en un barco con 800 Policias y Guardia Civiles a bordo? ¿Acaso los Guardias Civiles y los Policias se roban los unos a los otros? Y en caso de que no sea así y les robe otra gente, ¿cómo puede ser que haya robos en un barco repleto de centenares de policías? Quizás lo que sucede es que estos “agentes de la ley” tan ‘competentes’, sólo sirven para pegarle porrazos a viejas y gente inocente…

El País sigue diciendo…

En el Moby Dada, un navío italiano de 1981, más conocido como “el barco del Piolín” por el dibujo animado que decora su casco, nada ha cambiado.

Ni siquiera tras la visita del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hace una semana. Ya entonces, los agentes hospedados en este barco, le transmitieron algunas de sus demandas urgentes entre saludo y saludo, que van más allá de la equiparación salarial y el pago de las dietas.

Sí, sí, han leído bien. A estos ‘matones’ del Régimen que se dedican a pegarle palizas a gente inocente, ni tan solo les pagan las dietas.

La sensación de algunos que se han puesto en contacto con El País es: “La Administración nos ignora”.

“Hay atascos diarios de los váteres en los camarotes”, “luces que no encienden porque faltan bombillas”, “la tripulación italiana, descamisada y con tatuajes, por los pasillos no limpian las habitaciones nada más que una vez a la semana, si estás allí, si has salido por lo que sea te lo has perdido”, “nada de entretenimiento: ni cine, ni actividades, solo un par de televisiones en el salón principal pero sin voz, solo verlas”, “la gente hace deporte donde puede y con su dinero se están comprando material deportivo”, “en el bar las cervezas cuestan 2,10 euros y los refrescos 2,80, así que todo el mundo a beber alcohol, ya se hacen botellones en el salón principal”, “las habitaciones para dos son muy pequeñas, las duchas pequeñas, es un barco para pasar un par de días y llevamos aquí metidos un mes”, “no tenemos ni armarios para la ropa, ni nada, así que todo tirado encima de las camas”, “no podemos tender porque ha habido robos en cubierta, así que todo colgado por los pasillos que parecen los de una cárcel turca y algunas barandillas ya se han caído por el peso”, “las bolsas de basura se amontonan en los pasillos de entrada a la espera de su recogida que se hace una vez al día, pero el contenedor principal está justo a la entrada del barco, por la popa, y los olores se meten dentro, además de un chorreo de restos esparcidos por el suelo que atraen moscas, mosquitos y ratas”, “en los camarotes apenas llega Internet, porque estamos al final del puerto”, “han puesto un Wifi en el bar que marcha a trancas y barrancas, con 30 dispositivos conectados se bloquea”, “el agua del restaurante es caliente”, “no tenemos nevera en ningún sitio donde mantener algo frio, así que agua caliente siempre o cerveza”, “la comida, pasta y pescado, es escasa y repetitiva”.

¡Que bien paga el amo! ¿eh?

Antes de continuar, un par de comentarios sobre lo que hemos leído. Fíjense bien, que los propios agentes en el barco, nos hablan de “que todo el mundo bebe alcohol y se hacen botellones en el salón principal”. Magnífico. Ejemplar. Ochocientos “agentes de la ley”, que ante el aburrimiento, deciden emborracharse. Eso explica porque actúan como actúan contra su propia población, aporreando a diestro y siniestro como si fueran gorilas enloquecidos. Además, fíjense bien en cómo paga el Régimen a estos “héroes de la democracia”, por los servicios prestados: con váteres atascados, basura, moscas, mosquitos y ratas. Quizás si se pimplan otra botella de “Soberano” (al que tanto defienden) no les importe…

Pero la retahila de agravios y abusos que sufren los esbirros uniformados del Régimen, aún continua…

“nos ponen a hacer guardias de ocho horas en unas garitas de seguridad del barco, al sol vivo, en algunas no se puede ni entrar porque están mal colocadas, no hay ni agua, ni una mesa, ni un termo, y nos hemos ingeniado una sombra improvisada con un cartón y un resto de camión”.

Otros medios vienen a confirmar la creciente tensión entre las fuerzas policiales alojadas en los barcos. Según El Nacional…

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que la situación de los agentes antidisturbios alojados en los barcos Piolín en el puerto de Barcelona se está degradando por las malas condiciones, hasta el punto de que “existen muchos picos de tensión entre los compañeros y situaciones de estrés familiar”. Según el AUGC, el Ministerio del Interior ha incumplido sus promesas sobre el alojamiento de los efectivos, y actualmente están en una situación que tilda de “semiabandono”. La AUGC asegura que si no se resuelve esta situación de “desidia” del Ministerio, cualquier intervención de orden público que se ponga en marcha a partir de ahora “puede estar abocada al fracaso”. http://www.elnacional.cat/es/politica/tension-agentes-piolin-augc_203214_102.html

Bueno, amigos, no se quejen tanto: “Todo por la Patria, ¡coño!”

La verdad es que esto multiplica aún más la sensación de miseria humana que nos producen estos auténticos matones que se dedicaron a aporrear a gente inocente y pacífica, por cometer el ‘delito’ de querer votar para decidir su futuro.

Si estos esbirros del Régimen al menos defendieran sus propios privilegios, podría tener un cierto sentido práctico que se emplearan tan a fondo en su represión violenta, ¡pero es que lo único que defienden es su propia precariedad vital!

¿Cómo se puede calificar a personas que en lugar de aporrear a aquellos que les desprecian y maltratan, focalizan sus iras y su rabia contra gente pacífica que solo defiende sus derechos?

Como venimos indicando desde hace tiempo, esto solo puede deberse a un adoctrinamiento masivo, a un auténtico lavado de cerebro a gran escala que ha fomentado durante décadas el servilismo a un Amo; un amo, que al final te trata como si fueras la peor escoria.

Algo injustificable en personas pensantes, con criterio propio y con un mínimo de dignidad.

Ser esbirro del Régimen más putrefacto de Europa y servir a sus Amos corruptos y criminales, NO SALE A CUENTA.

Despierten y recuperen la poca dignidad que aún les queda.

