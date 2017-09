DESPERTAD: ASÍ SON LAS MENTIRAS Y MANIPULACIONES DE LOS MEDIOS SOBRE LO QUE SUCEDE EN CATALUÑA

Como ya hemos indicado en anteriores artículos, los medios de comunicación al servicio de este Régimen neo-franquista que lleva años secuestrando España, no tienen ningún reparo ni límite en mentir y manipular, sin vergüenza y sin límite alguno.

El último ejemplo de ello lo hemos visto en las últimas horas: se confirma definitivamente que la supuesta “nota” de la CIA que presuntamente informaba a los Mossos sobre el atentado de las Ramblas del 17 de agosto, era MENTIRA, como ya indicó Julian Assange desde el primer momento.

Recordemos que uno de los medios al servicio del Régimen, El Periódico, un panfleto próximo a la mafia del PSOE, publicó la falsa noticia menos de una hora después de los atropellos en las Ramblas, cuando los cadáveres aún yacían sobre el pavimento.

Primero dijeron que se trataba de una nota enviada por la CIA directamente a los Mossos y después, que la nota provenía del National Counterterrorism Center (NCTC), todo ello con la intención de desprestigiar a la Generalitat y a los Mossos d’Esquadra.

¿Recuerdan que se montó un gran escándalo en todos los medios españoles y que de repente la noticia desapareció misteriosamente DE TODOS los medios cuando se empezó a demostrar que todo era una fabricación?

Es lo que sucede cuando TODOS LOS MEDIOS de un país sirven a un mismo AMO.

Algo que solo sucede en las dictaduras…como España.

Tal y como vemos en El Nacional…



La inteligencia de los Estados Unidos asegura que no le consta ninguna comunicación entre el National Counterterrorism Center (NCTC) norteamericano y los Mossos, ni tampoco con el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. La NCTC es el organismo que coordina las agencias de inteligencia estadounidenses, entre las que está la CIA, y que supuestamente informó a la policía catalana sobre un posible atentado terrorista en la Rambla durante el verano. Así se desprende de una carta enviada por la Oficina Nacional de Inteligencia norteamericana a petición de un usuario. La carta viene a raíz de un requerimiento hecho al principio de septiembre, ateniéndose a la ley de Freedom Of Information Act (FOIA). La FOIA es una ley federal que permite la divulgación total o parcial de información y documentos no publicados previamente y controlados por el gobierno de los Estados Unidos. Al amparo de esta ley, cualquier ciudadano puede pedir que se le facilite el acceso a documentación oficial. De acuerdo con este procedimiento, el ciudadano pidió a los EE.UU. si había habido alguna comunicación entre la NCTC y la policía catalana el 25 de mayo y con el CITCO el 21 de agosto, los días en los que supuestamente se habrían producido estas comunicaciones. La CIA, sin embargo, asegura que no les consta ningún documento sobre esta posible comunicación. En el correo electrónico enviado para hacer el requerimiento, y al que ha tenido acceso este diario, se explicaba que a raíz de los ataques terroristas del 17 de agosto, algunos medios habían publicado que el NCTC había informado a los Mossos, el día 25 de mayo, sobre un posible atentado en la Rambla durante el verano. El requerimiento fue enviado el pasado el 1 de septiembre por e-mail. El día 5 de septiembre la agencia pidió a este ciudadano que les diera una dirección postal, que finalmente ha llegado ahora a Cataluña.

Es más, los propios servicios de inteligencia norteamericanos, desvinculan el presunto aviso que se produjo en mayo de los atentados en las Ramblas.

Un informe de la inteligencia norteamericana desmiente que el atentado de la Rambla pueda estar relacionado con la supuesta alerta sobre un ataque terrorista que se habría enviado el pasado mes de mayo. Según un documento que ha difundido el diario Público, se niega cualquier relación entre la presunta comunicación y los atentados.

El informe de la inteligencia de los EE.UU. expone con claridad que “no se cuenta con ninguna estima que esta versión [la supuesta comunicación de mayo] estuviera relacionada” con los atentados del 17 de agosto en la Rambla.

Pero es más: Público revela que los servicios de seguridad españoles, siguen ocultando información anti-terrorista a los Mossos d’Esquadra.

Así lo expone Público…



La inteligencia de EEUU se toma la molestia de comenzar su informe –muy técnico y de más de 1.300 palabras– desmintiendo que el atentado de Las Ramblas pudiera estar de alguna forma relacionado con la alerta genérica sobre amenaza terrorista a lugares turísticos que se transmitió a finales de mayo. Parece, pues, que hasta al espionaje estadounidense le ha molestado que se tratase de emplear ese aviso para desprestigiar a los Mossos. Ahora bien, lo que llama incluso más la atención del documento enviado por el CITCO a los Mossos es que ha sido borrado todo el encabezamiento superior (la mitad del primer folio) para que la policía catalana no viese información relevante como el “servicio” de inteligencia concreta que lo envía, en qué fecha, a través de qué vía, etc. Algo que demuestra que el CITCO sigue dosificando cuidadosamente la información sobre lucha antiterrorista que comparte con los Mossos. En el caso de la alerta genérica previa de la inteligencia de EEUU sobre Las Ramblas, no sólo no les fue revelada en la Junta de Seguridad a la que asistieron en Madrid aquel mismo 25 de mayo, sino que tampoco les dijeron nada sobre ella en la reunión del 8 de junio (el 1 de junio hubo otra junta a la que no fueron invitados).

¿Lo dicen los medios al servicio del Régimen neo-franquista? Evidentemente, no.

Tal y como indica Público, se sigue ocultando información anti-terrorista a la policia catalana…



Un “formulario de comunicación” fue transmitido el pasado 1 de septiembre desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional y advertía de que un presunto terrorista de nacionalidad israelí (Abuhamisa Fares) “planificaría ataque terrorista en Europa, al parecer en Bélgica o en España”. Dicho aviso de amenaza terrorista enviado por el Centro Nacional de Comunicación de la DAO nunca llegó a los Mossos, quienes lo conocieron gracias a sus contactos policiales en Euskadi, donde la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía se encargó de distribuir la alerta –incluida la foto del sospechoso y su filiación (es oriundo de la Franja de Gaza)– a los “distintos servicios” de seguridad que podrían toparse con el individuo, quien “figura en nuestra base de personas buscadas”, según la DAO. Ésta es, pues, otra muestra de la ausencia de cooperación plena entre la cúpula policial de la lucha antiterrorista y los Mossos d’Esquadra, en un momento de graves tensiones políticas entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat, pero también de serias amenazas yihadistas contra España.

¿Lo dirán los medios del Régimen? Claro que NO.

En estos momentos, España está sometida a un alud incesante de mentiras y manipulaciones sin vergüenza y sin límites por parte de los medios de comunicación.

No importa si los medios se presentan como presuntas izquierdas o como derechas: todos mienten al unísono y coordinadamente sobre cualquier cosa relacionada con la REBELIÓN CIUDADANA en Cataluña.

Vamos a poner un ejemplo palmario…

Ustedes habrán oído ya por lo menos 10 mil veces, que el Referéndum catalán es un “delito” y es “ilegal”.

Al menos, eso es lo que repiten sin cesar los medios del Régimen, una y otra vez, machaconamente.

Pues bien, resulta que eso es MENTIRA.

TOTALMENTE MENTIRA.

Como lo leen.

En el código penal y el ordenamiento jurídico españoles hacer un referéndum NO puede ser considerado delito.

El artículo primero del título preliminar del código penal español. Dice: “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración”.

Y la convocatoria de un referéndum no sólo no ha sido definida como delito en el código penal, sino que se ha puesto de manifiesto tanto en el congreso como en el Tribunal Constitucional españoles, que no lo es.

El PP cambió el código penal por medio de la ley de arbitraje, en 2003, para tratar de encausar el presidente vasco Ibarretxe por impulsar una consulta ciudadana. Según ese cambio en el codigo penal, se podría condenar hasta a 5 años de cárcel a quien convocara consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencia para ello (5 años de cárcel por preguntarle la opinión a la gente, ¡madre mía!).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

Pero esa reforma del código penal fue anulada por el Tribunal Constitucional y también por el congreso.

Desde entonces, convocar un Referéndum, NO ES NI DELITO, NI ILEGAL, porque lo dicen las leyes españolas.

Hasta este punto llegan las incesantes mentiras y manipulaciones de los medios del Régimen.

No tienen límite en sus manipulaciones.

De ello se deriva que todas las detenciones que se están realizando en Cataluña por la organización del Referéndum del 1 de octubre, NO TIENEN BASE LEGAL.

Son represión pura y dura, sin más justificación.

Pero ningún medio del Régimen lo dice, porque todos sirven al mismo AMO.

Nos están MINTIENDO sin ningún reparo ni límite.

Estamos ante un lavado de cerebro masivo de toda una población, un adoctrinamiento desvergonzado cuyo único objetivo es mantener a la población española en el servilismo al amo más absoluto.

El lavado de cerebro es tan excepcional, tan profundo, tan extenso, que han llegado a convencer a gran parte de la población española de que:

PORRA=DEMOCRACIA

URNA=DICTADURA

Los mismos medios que lanzan el grito al cielo sobre el gasto público que supone organizar un referéndum PARA PREGUNTARLE LA OPINIÓN A LA GENTE, no dicen NADA, del gasto que supone fletar 3 cruceros para albergar policias destinados a reprimir a toda una población.

Y a esa REPRESIÓN POLICIAL, la llaman TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA, mientras que al intento de organizar una consulta al pueblo, lo llaman DICTADURA.

Conceptos retorcidos que solo pueden arraigar en las mentes de una población totalmente lobotomizada, auténticos zombis programados para servir a los intereses del señorito de turno.

Y si no lo creen, es muy fácil: CONTRASTEN LA INFORMACIÓN.

Así de sencillo.

Cualquiera de nosotros, podemos hacerlo y más en la actualidad.

Todos los españoles (incluídos los catalanes) tienen acceso a cualquier televisión nacional al servicio del Régimen: la Sexta, Cuatro, Telecinco, Antena 3, 13 TV, TVE…

Todos los españoles (incluídos los catalanes), pueden leer los periódicos, (en papel o digitales) del Régimen: OK diario, el Español, El Confidencial, el Mundo, El País, ABC, La Razón, etc…

Todos los españoles (incluídos los catalanes), pueden escuchar las radios del Régimen: Radio Nacional, Onda Cero, La Cadena Ser, La COPE…

Y ahora, hagan un pequeño esfuerzo, usen el traductor de sus navegadores de Internet y visiten los medios de Cataluña en catalán (o en castellano), dedicados a lo que los medios del Régimen calificarían como “propaganda secesionista”…

http://www.publico.es

https://www.vilaweb.cat

http://www.elnacional.cat/es/

http://www.naciodigital.cat/

Por poner solo 4 ejemplos.

Ustedes saben que tanto unos como otros, “barrerán para su casa” y tenderán a manipular la información en una u otra dirección.

Pues bien, hagan uso de su capacidad de raciocinio y CONTRASTEN lo que dicen unos y otros.

Si tienen estómago, intenten ver por internet alguna tertulia de TV3 o de 8TV, o escuchar tertulias de las radios en catalán principales (Catalunya Radio y RAC1)…no es necesario que se las traguen enteras en catalán no entendiendo de la misa la mitad (aparte de que son un coñazo insoportable): solo miren qué tertulianos llevan y tendrán “una sorpresa”.

Resulta que en las tertulias de estos medios, se invita a independentistas, a “federalistas” y a contrarios al independentismo próximos a Ciudadanos o PP. SIEMPRE. Comparen con las tertúlias del Canal 24 horas de TVE o de 13 TV, a ver si hacen lo mismo…

¿Cuánta gente que critica el “adoctrinamiento de TV3” ha visto ni un solo minuto de esa televisión?

Además, todos los españoles tenemos acceso a todos los medios en castellano al servicio del Régimen…y como españoles que son, los catalanes TAMBIÉN tienen acceso a ellos y ADEMÁS, a sus propios medios de comunicación en catalán.

Entonces, pregúntense ustedes: si los catalanes acceden a todos los medios de España (los del “Régimen”) y además a los suyos (los “secesionistas”), PUDIENDO CONTRASTAR las informaciones de unos y otros y las verdades y mentiras de unos y otros, mientras que los españoles de fuera de Cataluña solo accedemos a los medios del Régimen…¿quiénes son los ADOCTRINADOS?

¿Quién está sometido a un ADOCTRINAMIENTO IDEOLÓGICO CONSTANTE?

¿El que solo accede a los medios de propaganda de un bando, o el que puede acceder a los medios de propaganda de ambos bandos y CONTRASTAR por sí mismo?

Un ejemplo clarificador: cuando un catalán enciende su televisor, puede ver canales de “propaganda catalanista” como TV3, 8TV, y alguna tele local de su pueblo…el resto de los 40 canales, son ESPAÑOLES, en Español y al servicio del Régimen.

Con las radios, los periódicos y los medios digitales, sucede lo mismo.

En Cataluña, los medios del Régimen ganan por una abrumadora mayoría de, como mínimo, 6 a 1.

En estas condiciones, ¿cómo consigue TV3, en solitario, “adoctrinar a todos los catalanes” como nos tratan de vender los periodistas paniaguados del Régimen neo-franquista, ante esa abrumadora mayoría de medios?

¿Acaso hay un Mosso d’Esquadra, pistola en mano, en cada salón de Cataluña obligando a los ciudadanos a que solo miren TV3?

Ahora, los “cerebros lavados” por el Régimen nos dirán que “los catalanes han sido adoctrinados en las escuelas”…bien, miren esta foro de manifestantes independentistas…¿Estos señores mayores educados en escuelas durante el franquismo, también han sido adoctrinados por las escuelas catalanas?

En estas manifestaciones, hay gente de todas las edades y condiciones sociales. ¿Cómo puede ser que todos ellos hayan sido adoctrinados en las “malignas” escuelas catalanas?

Esa manipulación de los medios del Régimen, acaba provocando un profundo rechazo entre la población catalana, que puede ver con sus propios ojos que esos medios mienten sobre lo que realmente sucede.

Otro ejemplo de manipulación…



Trabajadores del centro territorial de TVE en Catalunya han denunciado al Consejo de Informativos la manipulación de las informaciones sobre el 1-O. Los trabajadores de Sant Cugat consideran que el tratamiento de las piezas sobre este tema en el Telediario ha sido “sesgado y oculta parte de lo que está pasando”. En concreto, se refieren a los programas informativos de las 15h y 21h del miércoles 20 de septiembre, cuando tuvo lugar la masiva concentración a las puertas del Departament d’Economia del Govern.



“Las imágenes fueron escogidas evitando ofrecer los planos generales que reflejaban que hubo una concentración masiva ante el departamento de Economía de la Generalitat, y se recuperaron planos de primera hora de la mañana -casi sin gente- con la intención de minimizar la importancia de la protesta”, habrían señalado a los trabajadores de TVE en Catalunya. El Consejo de Informativos de TVE todavía no se ha pronunciado sobre estas denuncias y está estudiando las quejas recibidas.

La realidad es que la manifestación fue multitudinaria, llegando a alcanzar las 40.000 personas en su momento álgido, y se alargó por más de 12 horas.

No eran cuatro frikis exaltados. Eran miles de personas de todas las edades y condiciones, protestando por lo que consideraban un atropello a sus derechos.

Mentiras y manipulaciones como estas, son constantemente denunciadas en Cataluña y provocan cada vez más indignación y rechazo entre un número creciente de catalanes.

Todo esto nos lleva al razonamiento clave, que cualquier cerebro con más de cuatro neuronas conectadas puede llegar a realizar (menos el cerebro disfuncional de un facha): los catalanes han podido ir CONTRASTANDO las informaciones que les ofrecen unos y otros durante años, ver por sí mismos quiénes les dicen la verdad y quiénes les mienten…y el resultado de ello, ha sido que el sentimiento Independentista se ha disparado en los últimos tiempos…

¿DEDUCEN USTEDES POR QUÉ?

Reiteramos: esto no va de ser independentista o no.

En realidad, la independencia catalana IMPORTA UN RÁBANO.

Esto va de APROVECHAR UNA REBELIÓN POPULAR para derrocar un Régimen Criminal, basado en la mentira, la corrupción, el latrocinio y un servilismo casi medieval al amo, que lleva secuestrando ESPAÑA desde hace siglos.

L'endemà del cop d'Estat Espanyol, 12 dl migdia davant dl TSJ per exigir llibertat presos polítics.Això ja no ho atura ningú.#Referendum pic.twitter.com/B27fTJ4Isj — Aurora Madaula 27S (@Aurora_Madaula) September 21, 2017

La demostración de que lo que sucede en Cataluña es en gran medida una REBELIÓN POPULAR que no interesa a las élites (aunque algunas élites polítics de Cataluña incapaces de detenerla, ahora intenten aprovecharse de ella), es que la Unión Europea, el órgano corrupto del Nuevo Orden Mundial por excelencia, está apoyando al Régimen español y tolerando sus atropellos con su silencio cómplice.

Y los medios de comunicación al servicio de las élites, como El País, el diario portavoz de Bilderberg en España, está rozando la histeria más absoluta contra el independentismo catalán.

Así pues, ¿dónde está ese supuesto apoyo a la independencia catalana de esas presuntas élites “masónico-sionistas-iluminatis” que cuatro fachas descerebrados tratan de vendernos?

Quizás ahora resulta que las malvadas élites sionistas son Assange y Snowden, el antiguo empleado de la CIA y de la NSA que expuso ante el mundo el estado de vigilancia masiva al que estamos sometidos y que ha denunciado públicamente a través de Twitter el asedio del Estado por el referéndum. Ya ven, Assange y Snowden, ambos curiosamente reprimidos y perseguidos por “no obedecer al amo”, en este caso, al imperialismo norteamericano.

Olvídense pues de su recelo o su odio hacia los catalanes, alimentado por el Régimen para mantener su “inviolable unidad” al servicio de las élites corruptas del país.

APROVECHEMOS ESTA REBELIÓN.

Después los catalanes ya se las apañarán con sus corruptos de Convergencia, sus neoliberales y toda esa gentuza que trata de manipularles.

Será SU PROBLEMA.

Y en todo caso, para entonces ya no lo será para el resto de Españoles y todos saldremos ganando…

NOTAS ADICIONALES:

Queremos resaltar que, a pesar del ruido mediático de las últimas horas, mantenemos en pie, las advertencias que hicimos en el anterior artículo ATENCIÓN: SEGUNDO ATENTADO DE FALSA BANDERA EN CATALUÑA PODRÍA SER INMINENTE

Si el Régimen no consigue paralizar el referendum del 1 de octubre y no consigue controlar a la población catalana, es posible que recurran a “acciones extra”.

Y de momento, la convocatoria del Referéndum sigue en pie, a pesar de lo que diga el gobierno español.

Pugidemont declaró que “se mantiene firme en la convocatoria del referéndum y que dispone de planes de contingencia para sacar adelante la convocatoria”.

Y según el portavoz de la Generalidad, Jordi Turull, ya tenían estudiadas a priori las posibles maniobras si el estado actuaba como ha actuado para detener el referéndum: “que nadie se preocupe por la logística (del referéndum), tenemos plan B, C, D y E”.

Eso significa que para detener el referéndum, el gobierno central tendrá que aplicar una represión aún mayor…o recurrir a las maniobras “oscuras” que hemos advertido en anteriores artículos en nuestros juegos de conjeturas e hipótesis.

También mencionar, ni que sea a modo de anécdota, que tal y como indicamos en El Microlector, llama la atencion el nombre de la Operación Policial contra el referéndum, llamada Operación Anubis, dios Egipcio de la Muerte. Curioso. Y oscuro.

También deberíamos preguntarnos cómo se supone que debemos esperar que los catalanes quieran seguir siendo españoles, cuando un medio del Régimen como Intereconomía, pide entre risas y en tono de humor a Kim Kong-Un, que lance una bomba nuclear sobre Barcelona, para acabar con el “problema catalán”.

Por lo visto, a la ultraderecha española no le “importaría matar” a los catalanes que se sienten españoles, pues su único deseo real es MATAR A TODOS LOS CATALANES, por el simple hecho de que existen y son lo que son. Muy significativo.

Al respecto, llama la atención la respuesta de uno de los portavoces de Corea del Norte en Occidente, Alejandro Cao de Benós, que ha sido la siguiente…

¿Cuánto tardarán en vincular a Corea del Norte con la Independencia Catalana?

Por último, nos gustaría preguntar a los lectores: ¿ESTÁIS DE ACUERDO CON LA ACTUACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL EN CATALUÑA PARA DETENER EL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE?