DOCUMENTOS FILTRADOS MUESTRAN COMO EEUU Y PAÍSES DEL GOLFO SUMINISTRAN ARMAS A TERRORISTAS USANDO COBERTURA DIPLOMÁTICA

Un reciente informe de la periodista búlgara Dilyana Gaytandzhieva titulado “350 vuelos diplomáticos llevan armas para terroristas”, podría haber revelado un programa secreto para proporcionar armas a terroristas en Irak y Siria, así como a militantes anti-Houthi en Yemen.

El informe de Gaytandzhieva afirma que los documentos filtrados por fuentes anónimas muestran que la aerolínea de Azberbaijan Silk Way Airlines, fue contratada por compañías de Estados Unidos, Israel y los Balcanes, para las fuerzas armadas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y a las fuerzas especiales de Estados Unidos.

El propio reportaje de Gaytandzhieva sobre el terreno también descubrió muchas armas relacionadas con este comercio secreto en Alepo después de que viajó allí para investigar la historia.

Aunque el informe de Gaytandzhieva tiene meses de vida, adquirió una mayor importancia en los medios de comunicación alternativos después de que se reveló que fue interrogada posteriormente por los servicios de inteligencia de Bulgaria y luego despedida de su periódico debido a la publicación de la historia.

Gaytandzhieva informa que al menos 350 vuelos diplomáticos de Silk Way Airlines (una compañía estatal azerbaiyana) transportaron armas por todo el mundo a varias zonas de guerra en los últimos tres años. Gaytandzhieva dice que los documentos que implicaban a Silk Way Airlines le fueron enviados en Twitter por “Anonymous Bulgaria”.

Informa de que los documentos incluyen la correspondencia entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria y la Embajada de Azerbaiyán en Bulgaria. También incluyen documentos que se adjuntaron solicitando autorización para sobrevolar y/o aterrizar en Bulgaria y muchos otros países de Europa, así como en Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, entre otros.

Según Gaytandzhieva, los documentos muestran que Silk Way Airlines ofrece vuelos diplomáticos a compañías privadas y fabricantes de armas en Israel, los Balcanes y los Estados Unidos, así como a los Emiratos Árabes Unidos, KSA, militares y el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (USSOCOM). La aerolínea también ofreció sus servicios a los militares de Alemania y Dinamarca en Afganistán y a Suecia en Irak.

Según Gaytandzhieva, los vuelos diplomáticos se utilizaron porque están exentos de cheques, impuestos y facturas aéreas.

Por esa razón, afirma que los aviones de Silk Way Airlines transportaban “cientos de toneladas de armas a diferentes lugares del mundo sin regulación” y de forma gratuita. El reportero escribe que los aviones hicieron paradas que van desde unas pocas horas hasta un día entero sin razón lógica, es decir reparación, reabastecimiento de combustible, etc., lo que demuestra que los aviones estaban transportando armas como misión principal.

Gaytandzhieva escribe que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) exige que “Mercancías Peligrosas, Regulaciones, operadores, transportistas de mercancías peligrosas prohibidos el transporte por aeronaves civiles, deben solicitar la exención para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea”.

La periodista declara que, de acuerdo con los documentos que recibió, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán envió instrucciones a sus embajadas en Bulgaria y otros países europeos solicitando autorización diplomática para los vuelos de Silk Way Airlines. A continuación, las embajadas enviaron notas diplomáticas al Ministerio de Relaciones Exteriores de los países anfitriones para solicitar la exención. El Ministerio de Asuntos Exteriores devolvería a continuación una nota firmada por las autoridades locales de aviación civil que conceden la exención necesaria para el transporte aéreo de las mercancías peligrosas.

De acuerdo con los documentos y el informe, estas solicitudes incluían información sobre el tipo y la cantidad de los bienes a bordo, que figuraban como “armas pesadas y municiones”, escribe Gaytandzhieva, “las autoridades responsables de muchos países (Bulgaria, Serbia, Rumania, la República Checa, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Turquía, Alemania, Reino Unido, Grecia, etc.)”. han hecho la vista gorda y permitido vuelos diplomáticos para el transporte de toneladas de armas, realizados por aeronaves civiles para necesidades militares”.

CONEXIÓN CON EEUU

Los principales clientes del programa de “vuelos para armas” parecen ser compañías estadounidenses que suministran armamento a los militares y al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

Sin embargo, en los casos que aborda Gaytandzhieva, todas las armas que se transportan son armas “no estándar”, es decir, aquellas que no son utilizadas por las fuerzas armadas u operaciones especiales de Estados Unidos.

Según el “registro de contratos federales”, las empresas estadounidenses fueron adjudicatarias de contratos por mil millones de dólares en los últimos tres años bajo un programa de “suministros de armas estándar no estadounidenses”; según los documentos analizados por Gaytanzhieva, todas estas empresas utilizaron Silk Way Airlines para el transporte de armas.

En algunos casos en los que Silk Way Airlines estaba demasiado ocupada para acomodar el embarque, los aviones de la Fuerza Aérea de Azerbaiyán se utilizaron para transportar las armas.

Sin embargo, las armas nunca llegaron a Azerbaiyán.

Gaytanzhieva escribe,

En diciembre de 2016, esta empresa transportó toneladas de granadas (API 23×115 mm, HE 23×115 mm, GSH 23×115 mm) desde Yugoimport, Serbia, hasta el Ministerio de Defensa Afgano en vuelos diplomáticos hacia el destino Bakú-Belgrado-Kabul.

El mayor proveedor de armas estándar no estadounidense del ejército estadounidense es Alliant Techsystems Operations-USA, con contratos por un total de 490,4 millones de dólares.

Uno de esos vuelos en particular, el 18 de octubre de 2016, que transportaba 15,5 toneladas de cohetes de 122 mm comprados por Chemring en Belgrado (Serbia), fue desviado de su destino, Kabul, y desembarcado en Lahore (Pakistán). Después de una parada de 2 horas, el avión despegó a Afganistán. La única explicación posible para la extensión del vuelo por mil kilómetros es la descarga en Pakistán, aunque los documentos indican que la carga estaba destinada a Afganistán.

Chemring Military Products es otro contratista principal en el programa de suministros de armas estándar no estadounidenses para el ejército estadounidense a través de vuelos diplomáticos de Silk Way Airlines. Este proveedor militar tiene 4 contratos por un total de $302,8 millones. Las armas fueron compradas a fabricantes locales en Serbia, Bulgaria y Rumania y de acuerdo con documentos transportados a Irak y Afganistán vía vuelos diplomáticos.

Culmen International LLC también ha firmado un contrato de $26.7 millones para armas extranjeras con el Departamento de Defensa y un contrato de $3.9 millones para armas estándar no fabricadas recientemente en los Estados Unidos.

Esta misma empresa ha sido adjudicataria de dos contratos (47 millones de dólares cada uno) junto con otros contratistas para suministros de armas estándar no estadounidenses el 18 de febrero de 2016 y el 19 de abril de 2017, respectivamente.

Otro contratista estadounidense que participa en el mismo programa para suministros militares estándar no estadounidenses es Orbital ATK. Esta compañía recibió $250 millones en los últimos dos años. La información sobre el tipo de armas y a quiénes se suministran, está clasificada.

Esto resultó en que el embajador de los EE. UU. en Sofía fuera retirado inmediatamente de su puesto. Las mismas armas que las suministradas por Purple Shovel no fueron usadas por los rebeldes moderados en Siria.

LA CONEXIÓN SAUDÍ

Los Estados Unidos no son en modo alguno el único patrocinador de Silk Way Airlines y del negocio de la cobertura diplomática en las transferencias de armas.

Según la investigación de Gaytanzhieva, se utilizaron hasta 23 vuelos diplomáticos que transportaban armas de Bulgaria, Serbia y Azerbaiyán a las ciudades saudíes de Riad y Jedda.

Los consignatarios fueron incluidos en la lista como planta militar de VMC y Transmobile de Bulgaria, Yugoimport en Serbia y CIHAZ en Azerbaiyán, según los documentos.

Cabe señalar que es evidente que el Organismo de Seguridad de Kosovo no compraba esas armas para sí mismo porque sólo utiliza armas occidentales.

Parece obvio que, si los documentos son exactos, las armas eran las que se canalizaban hacia terroristas en Siria y Yemen.

KSA también suministra armas al sur de África, donde las guerras, guerras civiles, caudillos y el terror son comunes debido a las enormes cantidades de riqueza natural de la región.

Gaytanzhieva escribe,

El 5 de marzo de 2016, una aeronave de la Fuerza Aérea de Azerbaiyán transportó 1700 unidades de lanzagranadas RPG-7 (consignador: Ministerio de Defensa de Azerbaiyán) y 2500 piezas de PG-7VM (emisor: Transmobil Ltd., Bulgaria) para el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

En febrero y marzo de 2017, Arabia Saudita recibió 350 toneladas de armas en vuelos diplomáticos de Silk Way con destino a la ruta Bakú-Belgrado-Prince Sultan-Bakú. La carga incluía 27 350 psc. Cohetes Plamen-a de 128 mm y 10 000 unidades de cohetes Grad de 122 mm. El consignador era Tehnoremont Temerin, Serbia vía Fameway Investment LTD, en Chipre.

Los días 28 de abril y 12 de mayo de este año, Silk Way Airlines realizó dos vuelos diplomáticos de Bakú a Burgas-Jeddah-Brazzaville (República del Congo).

CONEXIÓN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Los Emiratos Árabes Unidos también usan armas estándar occidentales para sus ejércitos.

Sin embargo, también es otro país que compró armas no estándar que aparentemente se transfirieron a un tercero.

Gaytanzhieva escribe,

En tres vuelos dentre Burgas-Abu Dhabi-Swaihan en marzo y abril de 2017, Silk Way transportó 10,8 toneladas de municiones PG7VM HEAT de 40 mm para RPG-7 en cada vuelo con aterrizaje técnico y una parada de 2 horas en Abu Dhabi.

Gaytanzhieva informa que, el 26 de febrero de 2016, un avión de la Fuerza Aérea de Azerbaiýan despegó de Bakú y aterrizó en los Emiratos Árabes Unidos.

En este punto, cargó dos vehículos blindados y un Lexus.

El pago, de acuerdo con los documentos de “solicitud de liquidación”, mostró que el pago se hizo en efectivo en dólares estadounidenses.

El avión aterrizó en el norte de Sudán y, al día siguiente, aterrizó en la República del Congo.

Como exportador figuraba Safe Cage Armour Works FZ LLC., y la Guardia Republicana del Congo como entidad receptora. Arabia Saudita fue la parte patrocinadora.

FÓSFORO BLANCO

Aunque no se considera específicamente un “arma química” en el sentido tradicional, el fósforo blanco es, en efecto, un agente químico.

Se utiliza en gran medida para crear pantallas de humo, pero también existe un elemento psicológico, ya que el contacto con fósforo blanco produce quemaduras profundas de primer, segundo y tercer grado extremadamente dolorosas.

El uso de fósforo blanco en zonas civiles muy pobladas está prohibido por el derecho internacional. De hecho, el fósforo blanco sólo está permitido si el agente se utiliza para enmascarar o camuflar. Si se utiliza como arma, está prohibida como arma química en virtud de la Convención sobre Armas Químicas.

Con eso en mente, Gaytanzhieva escribe,

El consignatario era la policía afgana. No se adjunta ningún contrato como prueba.

El 2 de mayo de 2015, un avión de Silk Way cargó 17 toneladas de munición, incluido el fósforo blanco, en el aeropuerto de Burgas. El exportador era Dunarit, Bulgaria. El avión hizo un aterrizaje técnico y una parada de 4 horas en Bakú antes de llegar a su destino final en Kabul.

El 22 de marzo se exportaron otras 100 toneladas de fósforo blanco desde Yugoimport, Belgrado, a Kabul. No se adjunta ningún contrato a los documentos de dichos vuelos.

El 31 de marzo de 2015, Silk Way transportó 26 toneladas de carga militar, incluido el fósforo blanco, desde Serbia (exportador: Yugoimport) y 63 toneladas desde Bulgaria (exportador: Arsenal).

BAKU, AZERBAIYÁN: EL CENTRO SECRETO DE TRÁFICO DE ARMAS EN EL MUNDO

Aunque el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán figura habitualmente como destinatario de las armas, no recibía habitualmente las armas que tenía previsto obtener.

Por ejemplo, según Gaytanzhieva, el 6 de mayo de 2015, un avión militar azerbaiyano voló a Burgas, Bulgaria, después a Incirlik Turquía y de vuelta a Burgas. Ese vuelo transportaba equipo de aviación de Bulgaria a Turquía con EMCO LTD, Sofía, incluida en la lista como consignador y el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán incluida como consignatario. Sin embargo, el cargamento fue descargado en Turquía y nunca llegó a aterrizar en Azerbaiyán.

Gaytanzhieva afirma que algunas de las armas transportadas en los vuelos diplomáticos azeríes fueron utilizadas por Azerbaiyán contra la región de Nagorno-Karabaj, disputada con Armenia.

En 2016, Azerbaiyán acusó a Armenia de utilizar fósforo blanco, pero Armenia negó las acusaciones azerbaiyanas. Armenia acusó a Azerbaiyán de inventar la historia con fines propagandísticos. De hecho, la única prueba que Azerbaiyán podía presentar, era una granada sin estallar descubierta por soldados azerbaiyanos. También afirma que los documentos de la Embajada de Azerbaiyán en Sofía, Bulgaria, demuestran que las armas de fósforo blanco fueron transportadas en un vuelo diplomático vía Bakú en 2015.

Gaytanzhieva escribe,

Como el vuelo era diplomático, no se sometió a inspección.

En última instancia, no llegó a su destino final: Azerbaiyán.

No está claro por qué el avión voló de Europa a Asia y luego volvió a Europa con la misma carga a bordo.

El exportador no se menciona en los documentos, mientras que el receptor es sistemáticamente el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán.

Un ejemplo: en diciembre de 2015 Silk Way realizó 14 vuelos con 40 toneladas de armas en cada vuelo con destino a Ostrava (República Checa)-Ovda (Israel)-Nososny (Azerbaiyán).

A pesar de esto, los aviones de Silk Way Airlines, constantemente hacían aterrizajes técnicos.

Además, estos tipos de aeronaves que vuelan a los mismos destinos no suelen realizar aterrizajes técnicos. Por lo tanto, no se requiere un aterrizaje para reabastecimiento de combustible.

EL GOLPE MILITAR DE BURKINA FASO

Gaytanzhieva también establece una conexión entre los vuelos de armas diplomáticas que aterrizan en Brazzaville, Burkina Faso, que entregan armas no estándar.

Una semana después de que las armas fueron lanzadas, se intentó un golpe de estado en el país.

Gaytanzhieva escribe,

LA CONEXIÓN KURDA

Gaytanzhieva también documenta cómo grupos kurdos como el YPG han estado recibiendo armas transportadas por estos vuelos diplomáticos secretos.

Gaytanzhieva escribe,

En marzo de 2017, supuestamente se enviaron más de 300 toneladas de armas a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) en el norte de Siria.

Seis vuelos diplomáticos transportaron 43 toneladas de granadas en cada vuelo desde la Planta Militar de VMZ, Bulgaria, hasta el Ministerio de Defensa del Iraq.

Sin embargo, no se aplican contratos. El 28 de marzo se enviaron 82 toneladas de carga (7,62×39 mm y AG-7) de Otopeni (Rumanía) a Erbil (Kurdistán del Iraq). El consignador era Romtechnica S. A., el consignatario, otra vez el Ministerio de Defensa en Bagdad.

Tampoco se estipulan contratos para este vuelo.

El 16 de marzo de 2016, otro vuelo diplomático de Silk Way transportó 40 toneladas de carga militar de Eslovenia a Erbil: el exportador es ELDON S. R. O., Eslovaquia, el importador, Wide City Ltd. Co, Erbil, el destinatario final, el gobierno de Kurdistán.

Wide City Ltd. Co. tiene tres oficinas en Limassol (Chipre), Sofía (Bulgaria) y Erbil.

La oficina de la empresa búlgara Techno Defence Ltd. se encuentra en Sofía.

En el sitio web de la empresa, el propietario de Techno Defense Ltd, Hair Al Ahmed Saleh, afirma que tiene una oficina en Erbil y que su empresa fabrica armas Zagros en Azerbaiyán (K15 zagros, 9×19 mm y automáticos K16 zagros). Este tipo de armas Zagros aparecieron en imágenes de propaganda publicadas por el ala militar del partido kurdo PKK, que Turquía ha designado como organización terrorista.

El Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliev es también un kurdo étnico.