ULTRACONSERVADORES DE EEUU ADVIERTEN QUE SI DESTITUYEN A TRUMP ESTALLARÁ UNA GUERRA CIVIL

A continuación ofrecemos un pequeño artículo que de alguna manera refleja el clima de creciente tensión social que se vive en EEUU y de creciente odio entre dos bandos bien diferenciados de la sociedad.

A medida que crecen los rumores de que Trump podría ser retirado de su cargo, crecen el rumor de que muchos de sus votantes, serían capaces de lanzarse a las calles para defender a su líder “y su esperanza”.

Así es como lo ven en la web SHTFPlan, una de estas webs ultraconservadoras que con tanto ahínco venden a Trump como un enemigo de las élites y el establishment…

MICHAEL SAVAGE AVISA: UNA GUERRA CIVIL PUEDE ESTALLAR SI TRUMP ES DESTITUIDO

No hay duda en este punto de que EEUU jamás había estado tan dividido políticamente desde la Guerra Civil. Y eso, por supuesto, plantea una pregunta obvia. ¿Significa esto que estamos al borde de otra guerra civil en este país?

Hasta ahora está claro que si va a haber otra guerra civil, probablemente será iniciada por la izquierda. Eso se ha mostrado claramente desde que Trump asumió el cargo. La violencia política que hemos visto en las calles de Estados Unidos este año ha sido iniciada casi exclusivamente por la extrema izquierda, y casi nunca vimos ese tipo de comportamiento de los conservadores cuando los poderes legislativo y ejecutivo estaban dirigidos por liberales. Ellos han sido claramente la fuerza más agresiva e intolerante en EEUU durante mucho tiempo, por lo que son los más propensos a provocar una guerra.

Pero la derecha populista no debe ser descartada en este sentido. Sólo porque han sido en gran medida pacíficos, no significa que su comportamiento no cambiará bajo las condiciones adecuadas.

Después de todo, todo el mundo tiene un punto de ruptura, y para ellos el punto de ruptura más probable sería si Trump fuera retirados por la fuerza de su cargo, por cualquier medio.

El autor, activista y locutor radiofónico conservador Michael Savage mostró recientemente un sentimiento similar, cuando explicó cómo los “deplorables” que ayudaron a elegir a Trump como presidente, probablemente responderían si los medios de comunicación y el establishment político consiguiera sacarlo injustamente de la Casa Blanca.

Refiriéndose a una novela de 1939, Savage dijo a sus oyentes que “El día de la langosta” llegará y la gente “recurrirá a la violencia de la turba” cuando finalmente “sepan que han sido engañados por su sociedad”.

“Eso es lo que va a pasar en este país”, dijo Savage. “Aún no has visto la violencia de la multitud en este país. Has visto alguna violencia popular provocada por las turbas de George Soros…Pero no has visto lo que te estoy diciendo que se avecina en este país. Todavía no has visto el “Día de la Langosta”.

“El día de la langosta” es una novela de 1939 de Nathanael West que cuenta la historia de un artista de Yale que llega a Hollywood y crea una pintura llamada “La quema de Los Ángeles.” La pintura captura la desesperación de los estadounidenses que trabajaron y ahorraron durante toda su vida, pero que no consiguieron realizar el sueño americano, llevándoles a la cólera más absoluta.

Savage añadió que si Trump es retirado del cargo, las personas que votaron por él “volverán esta sociedad del revés”.

La guerra civil, dijo, “comenzará lentamente, pero será como Fort Sumter, que comenzó con un disparo de cañón”.

“Os estoy advirtiendo. Todos ustedes izquierdistas que piensan que van a robar nuestro voto, están equivocados”, dijo Savage.

“Lo hemos soportado hasta aquí. Hemos aguantado la basura en las universidades. Hemos soportado la suciedad que sale de sus fábricas de suciedad en Hollywood. Hemos soportado su odio que sale de sus periódicos. Hemos aguantado la suciedad y el odio que sale de la CNN “, dijo.

“Pero si dan el siguiente paso y roban nuestro presidente, se lo advierto. Todavía no han visto nada”.

Es fácil ver cómo podría suceder eso. Para muchos estadounidenses que viven en lo que la mayoría de los liberales llamaría “país de paso”, aquellos que han sido dejados atrás por políticas globalistas que sólo beneficiaron a los urbanos liberales acomodados, Trump fue un voto de desesperación.

Habían tratado de votar por los candidatos del establishment durante décadas y veían cómo sus comunidades se pudrían. Están cansados, enojados y pobres, pero finalmente tienen un rayo de esperanza que les hace creer que su situación podría mejorar.

Trump es su última oportunidad para alcanzar un mínimo de prosperidad.

Si es retirado del cargo, es posible que no tengan mucho que perder.

Fuente: http://www.shtfplan.com/headline-news/michael-savage-warns-civil-war-could-be-sparked-if-trump-removed-from-office_08092017