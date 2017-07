FACEBOOK DESCUBRE UN PELIGRO IMPREVISTO EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es una noticia que está apareciendo en muchos medios, y que en cierta manera, se está tomando a la ligera, pero estamos ante un nuevo indicio de los enormes peligros que puede representar para la especie humana el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

A pesar de que el desarrollo de esta tecnología está poco menos que en pañales y muy lejos de lo que podría llegar a ser en un futuro no muy lejano, casos como el que se expone a continuación, ya deberían inquietarnos a todos, incluso más que muchos de los asuntos geopolíticos a los que prestamos atención y que en muchos casos, son más teatro que otra cosa.

Facebook apaga una inteligencia artificial que había creado su propio lenguaje

La división de Facebook de desarrollo de inteligencia artificial creó un sistema dedicado a las negociaciones. Días más tarde se sus primeras pruebas el sistema comenzó a conversar en un lenguaje extraño y aparentemente erróneo. Sin embargo, no era un error, había creado su propio idioma y Facebook ha decidido apagarlo.

La IA constaba de dos agentes que se dedicaban a negociar, llamados Bob y Alice. Sus creadores querían probar cómo un sistema de este tipo podía aprender a negociar, pero a los pocos días notaron que ya no estaban hablando en inglés, sino en algo parecido. Sus conversaciones parecían basarse en palabras aleatorias y sin nada de sentido.

Bob: “I can i i everything else”

Alice: “balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to”

Traducido al español:

Bob: “Yo puedo yo yo todo lo demás”

Alice: “bolas tienen cero a mi a mi a mi a mi a mi a mi a”