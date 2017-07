EL ACTO DE UNA ACTIVISTA DE EEUU EL 4 DE JULIO, QUE INVITA A UNA REFLEXIÓN

Mientras los estadounidenses celebraban el día nacional del 4 de julio, promocionando la libertad que presuntamente simboliza dicha fecha y todos los esfuerzos revolucionarios que se hicieron para lograrla, se generó una agria polémica generada por la acción simbólica de una joven anarquista, que según el medio Antimedia.org, provocó que algunos de los “patriotas” más entusiastas demostraran su total falta de comprensión de los principios fundacionales de los Estados Unidos.

Ese 4 de julio, la activista Emily Lance publicó un video en Facebook en el que orinaba sobre una pequeña bandera estadounidense, sumergida en un inodoro.

Las reacciones airadas ante dicha acción, no se hicieron esperar y en el fondo, han contribuido a generar un debate que debería ir más allá de las fronteras norteamericanas, sobre lo que es el patriotismo y los valores de la libertad de expresión, que las constituciones defienden y que los más patrioteros parecen ignorar.

Según Antimedia.org, los estadounidenses “amantes de la libertad”, no sólo expresaron su desaprobación ante el gesto de la joven activista de orinar sobre un pedazo de tela, sino que también comenzaron a emitir amenazas tangibles de violencia contra ella.

La joven Emily Lance, que se identifica como anarquista, publicó el breve video con el título “Que se joda tu país, que se joda tu estúpida bandera”, que rápidamente se hizo viral, cosechando cientos de miles de puntos de vista en cuestión de horas.

Facebook rápidamente retiró el video y, como Lance declaró a Anti-Media, curiosamente le enviaron una notificación bajo el epíteto de “¿Podemos ayudar?”, que habitualmente va dirigida a los usuarios suicidas.

Algunos de los más rabiosos detractores ante el gesto de la activista, la acusaron de “ser liberal” y víctima del “marxismo cultural”.

Algo que la activista no es, porque de hecho, es anarquista.

Otros fueron más allá, deseando que la asesinaran y la violaran.

Según un comentarista, se ofreció una recompensa sobre su cabeza vía Craigslist que ofrecía 3,000 dólares por matarla.

Más tarde se supo que algunos “patriotas” estaban tan ofendidos por su “performance” que encontraron a sus familiares y amenazaron a su padre y a su puesto de trabajo.

Irónicamente, la joven dice que su familia ama a su país y a la bandera y que no comparten en absoluto sus opiniones personales.

Como publicó la joven:

“La gente me está deseando daño, dolor, sufrimiento y enfermedad, por un pedazo de tela. La gente está dispuesta a ASESINAR a alguien por una bandera. Es muy triste que la gente no se dé cuenta de cómo les han lavado el cerebro. ¿Soy una bruta por mearme en un símbolo? Mírense a sí mismos. Ustedes personifican todo lo que es sucio”.

La joven añadió:

“¿Qué es lo que no entienden ustedes? Están celebrando la libertad mientras me condenan por ejercerla. No pueden tener ambas cosas”.

Ella culpa a la reacción violenta en su contra, a la idolatría, es decir, a la adoración de los ídolos.

Esto no es la primera vez que sucede en EEUU.

Cuando se estrenó la película American Sniper (El Francotirador) se desencadenó una oleada de desenfrenado patriotismo, hasta el punto de que algunos periodistas que hablaron sobre la histeria patriotera revelando algunas verdades sobre el “heróico francotirador”, recibieron amenazas de muerte por el simple hecho de cuestionar al “héroe” estadounidense Chris Kyle, el soldado que la película dramatizó.

Hablamos del asunto en el artículo ASÍ SE MANIPULA A UNA POBLACIÓN: LAS OSCURAS VERDADES QUE OCULTA LA PELÍCULA “EL FRANCOTIRADOR” (AMERICAN SNIPER)

Es debido a este tipo de reacciones violentas, en parte, que Lance aboga precisamente por el anarquismo.

Como declaró a Anti-Media:



“La mayoría de los anarquistas son seres humanos pacíficos que nunca dañarán a otra persona por una mera creencia o opinión, porque aprecian la verdadera libertad. Creo que la violencia sólo se justifica como un medio de autodefensa. No se lesionó a nadie en la realización de este video. Las palabras y las opiniones no son armas”.

Aún así, aunque esperaba algo de reacción, dice que no esperaba que el video llegara a tantas personas como lo hizo y que si lo hiciera de nuevo, se tomaría más tiempo para explicar el razonamiento detrás de su “profanación” de la bandera.

“Lo haría de nuevo, pero lo planificaría adecuadamente y explicaría minuciosamente mi posición. Mis payasadas no fueron productivas, pero podrían haberlo sido si hubiera sido más reflexiva”

Sin embargo, las reacciones violentas que la gente mostró hacia ella sirvieron a un propósito poderoso: revelaron hasta qué punto el patriotismo y la creencia ciega en el gobierno, pueden afectar las emociones de las personas y llevarlas a abogar, o incluso a cometer, actos violentos.

Lance nos dijo que su objetivo al hacer el video era “exhibir la hipocresía y los peligros del estatismo”, y parece que sus compatriotas estadounidenses demostraron que tenía razón.

Como dijo el periodista y ex contratista militar Justin King:

“Emily Lance mostró más que nadie lo que significa ser un americano, al orinar sobre la bandera que la mayoría estaba agitando ese día. Para aquellos que la amenazan, les recuerdo que no pueden apoyar la bandera y socavar las libertades que se supone que esa bandera representa. Muchos dicen: ‘Si no te gusta la bandera, vete del país’. Yo digo, ‘si no te gusta la Primera Enmienda, vete del país’ (la primera enmienda defiende la libertad de expresión y culto). ¿Apoyas un pedazo de tela, o apoyas las ideas que esa tela está destinada a simbolizar?”

Fuente: http://theantimedia.org/emily-lance-pees-on-flag/

Así pues, este acto provocativo, quizás no es tan absurdo como parece, pues sirve para poner sobre la mesa un debate mucho más profundo de lo que quizás parece a primera vista.

Y aunque se produjera en EEUU y sobre el gran símbolo estadounidense, tanto el gesto provocativo, como la reacción de los patriotas, es trasladable a cualquier lugar del mundo.

Aunque esite un contraste entre EEUU y otros países y regímenes, que se hace manifiesto e invita a hacerse la pregunta: ¿Son realmente sólidos los símbolos de un país, cuando la ley necesita defenderlos con amenazas y castigos, por encima de la libertad de expresión individual?

Tengamos en cuenta que en EEUU se puede mear sobre la bandera y quemarla en público si se desea…¿No es eso la expresión de un país o un régimen fuerte? Por contra, ¿no es indicativo de que un país o un régimen son débiles, cuando la ley de dicho país castiga las expresiones de rechazo a sus símbolos nacionales? ¿Qué tipo de amor o respeto es el que se impone (metafóricamente) “a punta de pistola”?

Pero más allá de esto, que cada uno verá desde su punto de vista, se puede discutir si el gesto de la joven anarquista es innecesario, sucio, irrespetuoso y se pude discutir sobre las razones tras la reacción de los más patrioteros.

Pero lo que parece innegable, es que nos invita a hacernos algunas preguntas.

En este caso, ¿quién actuó como un individuo soberano y quien/es actuaron como personas adoctrinadas y fanatizadas?

¿Quiénes actuaron realmente contra los símbolos que dicen defender, porque en su fanatismo fueron incapaces de comprender lo que significan realmente dichos símbolos?

¿Quién defiende la libertad y quién, en nombre de la libertad que dice defender, oprime la de los demás?

¿Y por qué razón, una ley, un escrito o un símbolo, deben estar por encima de las expresiones de los individuos, sus acciones presentes o las decisiones sobre cuál debe ser su futuro?

Es curioso ver como siempre, en la mente adoctrinada y enfermiza de los más patrioteros, la libertad se interpreta como opresión, y la opresión se interpreta como libertad…