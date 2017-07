FRANCIA HARÁ OBLIGATORIA LA VACUNACIÓN INFANTIL A PARTIR DE 2018

Tal y como vemos en un artículo de Gizmodo, Francia ha decidido “ponerse seria” en la lucha contra el movimiento antivacunas.

La asamblea nacional francesa acaba de anunciar un paquete de medidas prioritarias en materia de salud. La más llamativa es que la vacunación infantil será obligatoria, por ley, a partir de 2018.

Actualmente solo hay tres vacunas obligatorias en Francia: la de la difteria, la del tétanos y la de la polio.

El resto solo se recomiendan.

Pues bien, a partir de 2018 los padres estarán obligados a administrar un total de 11 vacunas.

El anuncio no abunda en detalles sobre qué pasaría si los padres deciden no cumplir esa normativa, pero no hay que irse muy lejos para buscar ejemplos sobre las consecuencias. En mayo de este año, Italia decidió hacer obligatorio un calendario de 12 vacunas. Los padres que no certifiquen el tratamiento no obtendrán plaza para sus hijos en centros de enseñanza públicos y se enfrentan a sanciones económicas.

Una reciente encuesta puso de manifiesto que tres de cada 10 franceses desconfían de las vacunas, y solo la mitad cree que los beneficios de vacunar a los pequeños son mayores que los riesgos.

Según la Organización Mundial de la Salud, un brote de paperas se extiende por Europa pese a que existe desde hace tiempo una vacuna contra esta enfermedad y obviamente, culpan de ello a la no vacunación.

Durante la sesión de la Asamblea Nacional, el primer ministro francés Édouard Philippe, ha dicho que “es inaceptable que haya niños muriendo de paperas en un país como Francia, que vio nacer a Louis Pasteur y que ha sido pionero en el desarrollo científico de las vacunas”.

En los dos primeros meses de 2017 se han registrado 79 casos de paperas en territorio francés.

En la noticia de Gizmodo, acaban con el siguiente párrafo típico de los medios de masas defensores de las verdades oficiales:

“El movimiento antivacunas se basa en un estudio publicado por el doctor Andrew Wakefield en el diario The Lancet hace 20 años. En aquel estudio se asociaba el autismo con la vacuna triple viral o SPR (MMR por sus siglas en inglés) que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Los resultados de aquel informe se han demostrado erróneos en decenas de estudios posteriores, pero el mal ya estaba hecho, y cada vez está más extendido”.

Como ya hemos indicado en varios artículos en esta web, este es un asunto que merece un debate…

LA GUERRA DE LAS VACUNAS: LA CENSURA AL ACTOR ROB SCHNEIDER

EL DEBATE DE LAS VACUNAS: LA REVELADORA HISTORIA DE 4 MÉDICOS

ROBERT DE NIRO DENUNCIA PÚBLICAMENTE LA CONEXIÓN ENTRE ALGUNAS VACUNAS Y EL AUTISMO

ROBERT DE NIRO PRODUCIRÁ UN DOCUMENTAL EXPONIENDO LA CONSPIRACIÓN DE LAS VACUNAS

UN FISCAL DE TEXAS AFIRMA QUE “LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO”

Simplemente eso, debate abierto sobre el tema, (como el que proponen personas tan famosas y que tienen tan poco a ganar con ello, como Robert de Niro); estar abiertos a escuchar a los padres que denuncian que sus hijos enfermaron tras recibir determinadas vacunas, alejándose de doctrinas inamovibles científicas, que parecen estar al servicio de los poderosos lobbies farmacéuticos y médicos y cuya actitud inmovilista, da pie a la aparición de teorías de la conspiración de las que a veces se aprovechan algunos desaprensivos del mundo alternativo para generar confusión (a algunos les pagan directamente para conseguir precisamente eso y desacreditar las teorías de la conspiración con bases reales).

Esos desaprensivos y estafadores pagados para destruir cualquier forma de pensamiento alternativo, equilibrado y sano, son los que han conseguido que mucha gente crea que este debate va en contra de TODAS las vacunas de por sí, cuando no es así.

Son el mismo tipo de gentuza pagada para generar bulos en las redes, como aquel que dice que la tierra es plana, todas las payasadas OVNI con todas sus gili-conspiraciones galácticas, lunares y marcianas asociadas, los efectos del HAARP (que en su momento llegó a ser culpable de cualquier cosa que sucediera en el planeta, desde terremotos, erupciones y caídas de aviones, hasta resfriados) y las presuntas “bases secretas en Marte a las que se envían niños esclavos”, como ejemplo reciente de la gran cantidad de payasadas, mentiras y manipulaciones con los que este tipo de basura llenan las redes.

Aquí nadie que esté en su sano juicio, puede poner en duda la efectividad de las vacunas a lo largo de la historia para luchar contra multitud de enfermedades y los millones de vidas que han salvado.

Lo que se discute, no es que “las vacunas de por sí sean malas”, sino que ALGUNAS vacunas (como la MMR), podrían estar provocando efectos nocivos, (el principal el autismo), debido a los componentes de la propia vacuna (Timerosal) y que eso debe investigarse a fondo sin interferencias ni intereses.

Pero en la Francia del (Rothschild) Macron, parece que ese debate no puede realizarse, porque por lo visto, en los tiempos actuales, nadie puede poner en duda al nuevo sustituto de la Iglesia y la Religión: la Ciencia Oficial y doctrinal, en la que la palabra del experto es palabra de Dios, como lo ha sido durante siglos la palabra del alto clero.

Una ciencia que está tan alejada del auténtico espíritu científico (rebelde, abierto, inconformista, creativo e innovador), como lo ha estado siempre la religión de la propia divinidad…

Fuente: http://es.gizmodo.com/francia-hara-obligatoria-la-vacunacion-infantil-a-parti-1796642198