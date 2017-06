UN “GRAN DÍA” PARA LA IGLESIA CATÓLICA…

Gran festividad de San Pedro (presunto iniciador de la Iglesia Católica) para el Vaticano y la Iglesia Católica en general.

Alrededor de tan señalado día, se están sucediendo las noticias sobre escándalos sexuales, abusos infantiles y orgías gays de altos cargos vaticanos.

Por cierto, todo ello coincide, con pocas horas de diferencia también, con la celebración del Día Internacional del Orgullo Gay.

¿Casualidad?

Bueno, seguro que habrá mil y una teorías de la conspiración al respecto inundando las redes. Desde “iluminatis” hasta sociedades secretas de todo pelaje.

En el fondo, importa relativamente poco quién esté detrás de estas revelaciones, pues lo realmente importante es que se destapa la esencia de lo que siempre ha sido el Vaticano.

Suponemos que a estas alturas, a nadie con dos dedos de frente le sorprenderá que sacerdotes o altos cargos de la Iglésia Católica estén relacionados con redes de abusos infantiles y conductas homosexuales.

¿Acaso hay algo más perverso en el mundo (y en la historia humana) que la Iglesia Católica y su visión retorcida y pervertida de la sexualidad, las mujeres, la sociedad y la propia divinidad?

¿De verdad puede haber alguien con cerebro en el planeta que pueda sorprenderse de lo que se está “destapando”?

La auténtica vergüenza para la humanidad es que la entidad más pervertida, oscura y demoníaca jamás creada, la Iglesia Católica, encarnada en el Vaticano, haya podido expandir su mal durante tantos siglos.

Y que quede muy claro, que cuando calificamos a la iglesia de “pervertida”, no lo hacemos porque en su seno haya gays. Ser gay no es una perversión, ni una “enfermedad” como dicen algunos, sino una inclinación personal que debe respetarse aunque no se comparta.

Pero ser gay, ocultarlo y perseguir a otros gays por no aceptar la propia sexualidad, como han hecho tantos curas y altos cargos de la iglesia a lo largo de la historia, es una actitud, no solo profundamente hipócrita, sino retorcida y perversa.

Es pura maldad y es lo que abre la puerta a otras perversiones vomitivas, como la pedofília, tan extendida entre el clero católico.

La Iglesia Católica y las ideologías políticas que la rodean y la protegen (repletas de gays enfermizamente reprimidos), ha actuado así siempre.

POLICÍA IRRUMPE EN ORGÍA GAY CON DROGAS EN EL VATICANO

La Policía de Italia ha irrumpido en el apartamento del exsecretario del Cardenal Francesco Coccopalmerio, situado en el palacio del ex Santo Oficio, en el Vaticano, donde se desarrollaba una orgía gay con drogas.

Al localizar al propio prelado, los policías lo detuvieron y enviaron a la clínica Pío XI para desintoxicación.

Actualmente se encuentra de retiro espiritual en un convento en Italia.

La intervención de las fuerzas de seguridad se produjo a raíz de las quejas por la llegada constante de invitados a dicho apartamento.

Asimismo, aparecieron sospechas respecto al coche de lujo con la placa de licencia de la Santa Sede que tenía dicho prelado.

El cardenal Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, queda sin duda tocado con este escándalo. En el Vaticano nadie se cree que no supiera nada, y según cuentan, solían trabajar juntos hasta bien tarde. Él mismo había propuesto a su secretario como obispo de alguna diócesis.

El escándalo se produce justo cuando el cardenal australiano George Pell, ‘número tres’ del Vaticano y asesor financiero del papa Francisco, fue acusado de delitos sexuales contra menores y ahora enfrenta múltiples cargos por estos supuestos delitos.

NÚMERO TRES DEL VATICANO ACUSADO DE MÚLTIPLES ABUSOS SEXUALES INFANTILES

El cardenal australiano George Pell, asesor financiero del papa Francisco, ha sido acusado de delitos sexuales contra menores.

El tesorero del Vaticano es el representante del Vaticano de mayor rango jamás acusado por un caso de abuso sexual, representando un fuerte golpe contra la Santa Sede, que ha sufrido varios reveses de credibilidad en su política de “tolerancia cero” respecto a los abusos sexuales.

Los cargos son por presuntos “delitos de agresión sexual”, señalaron autoridades de la policía del Estado de Victoria, refiriéndose a hechos que tuvieron lugar tiempo atrás.

Asimismo, los uniformados detallaron que hay varios demandantes contra Pell, quien es sospechado de haber cometido los abusos contra niños cuando era sacerdote en la ciudad de Ballarat (1976-80) y cuando fue arzobispo de Melbourne (1996-2001).

El alto funcionario del Vaticano, quien estuvo considerado entre los posibles sucesores del papa Benedicto XVI, deberá presentarse por orden de las autoridades policiales ante la Corte de Magistrados de Melbourne el 18 de Julio.

Pell, de 76 años, ha negado en reiteradas ocasiones todas las denuncias de abusos sexuales en su contra.

No obstante, que nadie se engañe: el futuro de la Iglesia Católica, serán los gays.

Los gays salvarán la Iglesia, integrándose en ella libremente cuando llegue el momento de “abrir las puertas”.

La Iglesia, con su tradicional estética gay, su iconografía gay y sus costumbres gays, es posible que pronto realice la maniobra natural que le corresponde y abra sus puertas a la realidad que siempre la ha caracterizado.

Una vez acepte a los gays en su seno, no tengan ustedes ninguna duda de que esos mismos homosexuales perseguidos durante siglos por esa entidad hipócrita y perversa, correrán a incorporarse a sus filas.

Muchos de ellos olvidarán el profundo mal y el enorme dolor que esa entidad ha causado a tantas personas como ellos a lo largo de la historia.

Y con ello la salvarán. Es así: a la Iglesia católica, la salvarán los gays creyentes, de la misma forma que en la actualidad la sostienen las mujeres creyentes, a pesar de que el género femenino ha sido ningunedo durante siglos por la Iglesia.

Algo lógico y esperable en una entidad repleta de hombres que desearían poder ser mujeres y que por lo tanto, las odian (¿o que creen que es en el fondo el machismo, sino una expresión inconsciente de homosexualidad no aceptada?)

Pero volviendo al futuro gay de la Iglesia Católica, ¿alguien recuerda el parlamento del reconocido director de cine Pedro Almodóvar cuando recibió su primer Oscar?

Un parlamento altamente significativo, cargado de esa iconografía católica tan profundamente homosexual, que habla de forma inconsciente, pero diáfana, sobre la esencia gay de esta religión, sobre cuál será el futuro de la iglesia y el catolicismo y de dónde procederá su salvación.

Pero más allá de todo esto, surge una pregunta que alguna gente debería hacerse: ¿por qué en España no se han destapado los casos de abusos y homosexualidad en el seno de la Iglesia, que sí se están destapando en el resto del mundo?

Solo hace falta echar una ojeada a la plana mayor de la Conferencia Episcopal para ver marcados de forma evidente en los rostros de sus componentes, las más altas cotas de perversión.

Bien, pues en España este proceso de “destape” de las perversiones de la Iglésia no se produce, porque España es el la “Reserva Espiritual de Occidente”,el último reducto, la última fortaleza de esa entidad retorcida y pervertida que es la Iglesia Católica.

En España no se han destapado en toda su magnitud los escándalos sexuales del sacerdocio, por la misma razón por la que nunca se ha hecho pública la evidente homosexualidad de Francisco Franco (que no era un simple gay, sino directamente un mariquita, que es la versión afectada y enfermiza de un homosexual) o por la misma razón por la que todos los medios del país, hacen todo lo posible por ocultar la archiconocida homosexualidad de Cristiano Ronaldo (o de Mariano Rajoy).

Y es porque en España, hay poderes que están por encima de todo, hasta el punto de que mandan sobre académicos y medios de comunicación. Hay verdades históricas que son intocables y nunca, jamás, serán reveladas en este país, porque sostienen la gran mentira histórica española en pie.

En el caso de Franco, las fuerzas ultraconservadoras y católicas que han gobernado y gobiernan el país, harán todo lo posible para que no caiga el mito del “caudillo”.

En el caso de Ronaldo, un reconocido mafioso (perdón, un gran empresario) y presidente del gran club de futbol en el que juega, tiene cogidos por las pelotas a todos los medios del país, para que jamás se atrevan a hacer explícito lo que todo el mundo ya sabe (y que no debería ser ningún crimen a ocultar). Hay demasiados contratos en juego y el club icono de la nación podría verse afectado en su imagen.

(Nota: no tengan NINGUNA DUDA, de que si Cristiano Ronaldo decide irse del Real Madrid o se atreve a hablar mal de España por sus escándalos fiscales, pasará muy poco tiempo para que los mismos medios que han ocultado su homosexualidad y lo han idolatrado, lo califiquen prácticamente de “maricón”)

Porque como no nos cansaremos de decir una y otra vez, España nunca ha sido una democracia, ni nunca lo será.

Siempre ha sido, y siempre será una dictadura, en la que el pueblo siempre se las apañará para lamerle el culo a un Rey, un señorito, un cura mariquita o un magnate mafioso, o para poner en el gobierno a los ladrones que le roban el futuro.

Es el ADN español en su máxima expresión, construido durante siglos por las fuerzas del atraso mental y espiritual que siempre han gobernado el país y que han impedido a lo largo de la historia que un país repleto de gente con talento, ingenio e inventiva, pueda haber llegado a ser lo que podría haber sido si lo hubieran dejado desarrollarse sin ese lastre.